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Ümraniye hedeflediği yerde

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Kulübün yapısı ve sportif başarının orantılı gitmesi açısından doğru yolda olduğumuzu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:17
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Ümraniye hedeflediği yerde

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, TFF 1. Lig'de geride kalan 7 hafta sonunda hedefledikleri yerde bulunduklarını söyledi.

Bektaş, sezona iyi bir giriş yaptıklarını, yine de yolun çok başında olduklarını ve ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini dile getirdi. Futbolcularıyla rehavete kapılmamaları yönünde konuşmalar yaptığını aktaran Bektaş, "Kulübün yapısı ve sportif başarının orantılı gitmesi açısından doğru yolda olduğumuzu söyleyebiliriz. Henüz hiçbir şey başarılmış değil. Ümraniyespor adına ilk 7 haftada çok önemli puanlar topladık ancak daha yolun başındayız. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bektaş, takımda çok güzel bir aile ortamının bulunduğunu kaydederek, şöyle devam etti: "Sezon başındaki takım kurgusu, eksik pozisyonlara yapılan transferlerin kalitesi, takıma uyumu ve adaptasyon süreci, bunu sağlamaya çalıştık. Yönetimimizden, en genç futbolcuya ve personele kadar uyum içerisindeyiz. Tesislerimizin yapımı çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Belediye başkanımız Sayın Hasan Can bize çok büyük destek veriyor. Bir an önce yeni tesisimize kavuşmak istiyoruz. Futbolcuların kamp yaptığı tesisler gerçekten çok eski ama bu tesislere rağmen çok büyük başarılar kazanıldı. Ümraniyespor'un bu anlamda takdire şayan bir geçmişi var."

"Ümraniyespor'unki büyük bir başarı öyküsü"

Teknik direktör Bektaş, Ümraniyespor'un kısıtlı olanaklarla elde ettiği derecelerin önemli bir başarı öyküsü olduğunu aktardı. Ümraniyespor'un, geçen sezon ilk defa mücadele ettiği TFF 1. Lig'de önemli bir başarıya imza attığını dile getiren Bektaş, "Bu kadar kısıtlı olanaklara rağmen her sene üstüne koyarak şampiyon olmak, bir üst lige çıkmak ve bunu borçsuz yapabilmek, bence çok büyük bir başarı öyküsü. Geçen seneki zemin sorunumuzu hallettik, şimdi sıra tribünlerde. İnşallah bir an önce o da tamamlanır. Bizim de o stat ambiyansı ve atmosferine ihtiyacımız var. Umarım taraftarımıza kavuşuruz çünkü bu çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz play-off oynamak"

Bayram Bektaş, bu sezon TFF 1. Lig'de play-off oynamak istediklerini kaydetti. Ligde bulundukları konum, sene başı yapılan yatırımlar ve alınan futbolcuların, bu hedefin en büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Bektaş, sadece kümede kalmanın doğru bir hedef olmadığını belirtti. Takımlarını her zaman zirveye oynatmaya çalışan bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Bektaş, "Elbette bu, yönetimin planı, projesi ve düşüncesiyle doğru orantılı olmalı. Sezon başında yönetimimizle konuşup anlaştığımız için aynı düşüncelere sahibiz. Hedefimiz play-off oynamak. İnşallah bu şekilde devam ederiz ama daha yolun başındayız. Zorlu maçlarımız var." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 09.10.2017 13:30
Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyesporTFF 1. LigFutbolBayram Bektaş
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