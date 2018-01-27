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Ümraniye liderliği bırakmayacak

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Boluspor deplasmanından istediğimiz neticeyle ayrılırsak, avantajımızı koruyacağız" dedi

27 Ocak 2018 Cumartesi 11:25
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Ümraniye liderliği bırakmayacak

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, TFF 1. Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Boluspor ile yapacakları maçı kazanarak zirvedeki yerlerini korumak istediklerini söyledi.

Bayram Bektaş, yaptığı açıklamada, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve ligde ikinci yarıya güzel başladıklarını belirtti. Jean-Armel Drole ve Timur Temeltaş dışında sakat ya da cezalı oyuncularının bulunmadığını kaydeden Bektaş, "Geçen hafta güzel bir galibiyet aldık. Yoğun bir döneme gireceğiz. Boluspor deplasmanından istediğimiz neticeyle ayrılırsak, avantajımızı koruyacağız. Sadece gol averajıyla lideriz. Altımızdaki takımlarla aramızda çok az bir puan farkı var. Dolayısıyla her puanın önemini biliyoruz. İnşallah oradan 3 puanla döneriz ve liderliğimizi koruruz." diye konuştu.

Sezona ilk 6 hedefiyle başladıklarını aktaran Bektaş, aynı hedefi sezon sonuna taşıyarak mutlu sona ulaşmak istediklerini dile getirdi.

"TFF 1. Lig'in kalitesi yükseliyor"

Bayram Bektaş, TFF 1. Lig'in kalitesinin her geçen sezon arttığını ifade etti. Bu durumun oyun anlayışı ile vizyonun değişmesine neden olduğunu belirten Bektaş, "Burada kalite faktörü çok önemli. Süper Lig'de oynayan kardeşlerimizin bizim lige katılması, onların oyun anlayışlarının biraz daha üst seviyede olması ve daha kaliteli yabancıların ligimize gelmesi, kaliteyi arttırıyor. Ligde iyi rakamlar ödeniyor, bu da önemli futbolcuların ligde oynamasına sebep oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bektaş, TFF 1. Lig'de uzun yıllardır puan farkının bu kadar az olduğunu görmediğini de vurgulayarak, şunları aktardı: "Şampiyonluk ve play-off mücadelesi veren takımlar arasında puan farkının bu kadar az olması, ligdeki rekabeti ve takımların güçlerinin ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Bu, her takımın birbirini yenebileceğinin kanıtı. Dolayısıyla bu da bizim ligimize çok güzel bir değer katıyor."

"Yabancı futbolcunun kriteri olması gerekiyor"

Ümraniyespor Teknik Direktörü, Türkiye'ye gelen yabancı futbolcularda kriter aranması gerektiğini söyledi. İyi geçmişi olan, kaliteli oyuncuların transfer edilmesi gerektiğini anlatan Bektaş, şunları kaydetti: "On yabancı futbolcu hakkım var ama 5'ini oynatabiliyorum. Böyle bir kriteri anlamış değilim. Altıncıyı kulübeye alamıyorum. Bunun bir maliyeti var ve hiçbir kulüp buna yanaşmıyor. Alınan her ekstra yabancı, ekstra bir masraf. Bunu kaldıramayan takımlar da sıkıntıya giriyor. Dolayısıyla da kriter değişmeli. Kesinlikle kaliteli ve doğru transferler, bu ligin kalitesini arttırır ama asıl önemli olan yerli futbolcularımızın kalitesi."

Ligin ikinci yarısının çok zor geçeceğini ve bu süreçte kadro derinliğine sahip takımların avantajlı olduğunu vurgulayan Bektaş, "Yoğun bir dönem yaşayacağız. Bir haftada 3 maç yapılacak periyotlar var. Orayı iyi geçen takımlar avantajını korumuş olacak. Transfer yapacağız, doğru transferi bekliyoruz. Bize gerçek anlamda katkı sağlayacak oyuncuları bulursak onları tercih ediyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Bir iki bölgede umarım hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

Bayram Bektaş, belediyenin kulübe büyük katkı sağladığını ve yönetimin kendilerine önemli bir destek verdiğini de belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Hedefimiz devre arasına ilk 6'da girmekti, ilk 2'de bitirdik. İkinci yarı hedefimiz yine aynı şekilde. Keşke ilk 2'de bitirsek ve direkt çıksak. Tabii ki hedefimiz şampiyonluk. Profesyonel iş yaparken, 'Hedefimiz yok.' diyemeyiz. Önemli bir yatırım var. Dolayısıyla bu planlama içinde hem Süper Lig'e çıkma hem de tesisleri tamamlama hedefimiz var. İnşallah ligi ilk 2'de bitiririz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Bayram BektaşFutbolTFF 1. LigÜmraniyespor
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