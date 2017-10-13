Ümraniye'nin gözü Süper Lig'de

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un tecrübeli futbolcuları Mehmet Sedef ve Serdar Özbayraktar, kariyerinde bir kez daha Süper Lig'de yer almayı hedefliyor. Mehmet Sedef ve Serdar Özbayraktar, Süper Lig hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ve 7 haftada geçen sezona göre daha çok puan topladıklarını belirten Mehmet, "Takım olarak geçen sene de Süper Lig'e çıkmaya hazırdık. Teknik direktör değişikliğinin ardından üst sıralara doğru iyi bir ivme yakalamıştık. Son haftalarda play-off grubundan aşağıya düştük ve bu bizi çok üzdü. Geçen seneden ders çıkarttık. Ligi şu anda bulunduğumuz yerde bitirerek Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." diye konuştu. Takımın tecrübelileri olarak genç futbolculara Süper Lig'i anlattıklarını ifade eden Mehmet, şöyle konuştu: "Takımda hem genç hem de tecrübeli isimler var. Bunun yanı sıra genç olduğu halde tecrübe kazanmış futbolcular da var. Hep beraber iyi bir uyum yakaladık. Süper Lig'in güzelliklerini genç arkadaşlarımıza anlattığımızda bizi can kulağıyla dinliyolar. İnşallah önümüzdeki sene hep beraber orada oluruz."

Mehmet Sedef'in, Süper Lig kariyerinde 118 maçta 1 golü bulunuyor.

Serdar: "Hedefim futbolu Süper Lig'de bırakmak"

Serdar Özbayraktar, futbolu Süper Lig'de bırakmak istediğini söyledi. Bu sezon birkaç transferle daha iyi bir seviyeye geldiklerini belirten Serdar, takımda iyi bir bütünleşme olduğunu aktararak, "Geçen sene lige kötü başladık, kötü bitirdik. Ortalarda ise çok iyiydik. Başlangıcı ve sonu iyi yapsaydık daha iyi yerlerde olabilirdik. Bu sene geçen seneden tecrübe edinerek işi daha da sıkı tutuyoruz. Önemli olan sonunu iyi bitirmek." diye konuştu.

Geçen sezon takımda TFF 1. Lig'de ilk defa forma giyen futbolcuların bulunduğunu, bu sezon ise onların daha tecrübeli hale geldiğini anlatan Serdar, sözlerini şöyle tamamladı: "TFF 1. Lig'de 2 puan ortalama yakalayınca şampiyon olunuyor. Biz Erkan hocayla 2 puanı da geçmiştik. Bayram hocayla da aynı şekilde devam ediyoruz. Takım fazla değiştirilmedi ve sadece birkaç transfer yapıldı. Böyle olunca başarı da geliyor. İnşallah Süper Lig'e çıkarız. Futbolu Süper Lig'de bırakarak kariyerimi taçlandırmak istiyorum." Serdar Özbayraktar'ın Süper Lig'de 125 maçta 11 golü bulunuyor.