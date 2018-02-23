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Ümraniyespor sorunu buldu

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bektaş, "Kendi kendimize mağlup oluyoruz, rakipler bize baskı kurarak goller bulmuyor" dedi

23 Şubat 2018 Cuma 14:46
Ümraniyespor sorunu buldu

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Ümraniyespor, son 3 maçta aldığı yenilgilerle ligin zirvesinden oldu.

Ligde 18. haftada liderliği yükselen kırmızı-beyazlılar, son haftalardaki kötü performansıyla zirveyi 5 hafta sonra Çaykur Rizespor'a kaptırdı. İstanbul ekibi, ligin 21. haftasında İstanbulspor'a 2-1, 22. haftasında Eskişehirspor'a 1-0 ve son olarak da 23. haftada Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu. Ligde 44 puanla lider durumda bulunan Çaykur Rizespor'un arkasında 41 puanla ikinci sırada yer alan Ümraniyespor, bu hafta Akın Çorap Giresunspor karşısına galibiyet için çıkacak.

İç sahada yenilmezlik unvanını kaybetti

Ümraniyespor, ligin iç sahada tek yenilmez takımı unvanını da bu süreçte kaybetti. Ligin 22. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'a 1-0 mağlup olan Ümraniyespor, seyircisi önündeki ilk yenilgisini aldı. Kırmızı-beyazlılar, sahasında oynadığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik alarak 29 puan ile iç sahada en çok puan toplayan ekip oldu.

Gol yollarında sıkıntı yaşanıyor

Ümraniyespor, galibiyet alamadığı son üç haftada da gol yollarında büyük sıkıntı çekti. Oynadığı üç karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşayan İstanbul ekibi, kalesinde ise 5 gol gördü. Ligin 20 haftalık bölümünde 35 gol atarak maç başına 1,75 gol ortalaması yakalayan Ümraniyespor, son üç haftada 0,33'lük gol ortalamasıyla oynadı.

Kazanıp çıkışa geçeceğiz

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında sahalarında oynayacakları Akın Çorap Giresunspor maçını kazanarak yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Bektaş, yaptığı açıklamada, geniş bir kadroya sahip olmadıklarını ve önemli oyuncularının sakatlandığını belirterek, şunları kaydetti: "Üç maçtır mağlup oluyoruz ama bunun sebepleri var. Çok alternatifimizin olmamasının yanı sıra Cleyton, Jean Armel Drole ve Serdar Özbayraktar'ın sakatlığı elimizi kolumuzu bağladı. Geriye düştüğünüzde skora etki edecek bir oyuncumuzun da olmaması bizi çok etkiledi. İstanbulspor ve Denizlispor karşılaşmalarında savunmadan çıkarken basit top kayıplarıyla goller yedik. Kendi kendimize mağlup oluyoruz, rakipler bize baskı kurarak goller bulmuyor. Bireysel hataların önüne geçemiyoruz. Eskişehirspor maçını ayrı tutuyorum, 50 tane gol girişiminde bulunurken sonuçlandıramadık ve bir pozisyonda kontrataktan gol yedik. Lider takımsanız o maçtan da galip çıkmasını bileceksiniz."

"İnşallah bu hafta kazanıp, çıkışa geçeceğiz"

Bektaş, ligin 24. haftasında 25 Şubat Pazar günü karşılaşacakları Akın Çorap Giresunspor maçının çok zor geçeceğini ifade ederek, "İnşallah bu hafta kazanıp, çıkışa geçeceğiz. Son haftalarda aldığımız mağlubiyetlerden sonra galip gelip, çıkış arayacağız. Giresunspor'un da galibiyete ihtiyacı var. Onlar da kazanmak için gelecek. Bize yakışan futbolu oynayıp, kazanmak için mücadele edeceğiz. Bunu başaracak güçteyiz." şeklinde konuştu.

AA

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