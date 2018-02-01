Ümraniyespor, 'Süper' düşünüyor

TFF 1. Lig'de 19. haftanın ardından liderliğini koruyan Ümraniyespor'un başkanı Recep Yoğurtçu, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istediklerini söyledi.

Yoğurtçu, yaptığı açıklamada, geçen sezon TFF 1. Lig'i 8. sırada tamamladıklarını ifade ederek, bu yıl Süper Lig'e çıkmaya hazır olduklarını belirtti. Recep Yoğurtçu, şunları aktardı: "Göreve geldiğimizden itibaren farklı bir strateji ortaya koyduk. Bu stratejiler neticesinde önce Süper Amatör, sonra Bölgesel Amatör Lig'den çıkmayı başardık. 3. Lig'de hedefimiz orada 5-6 sezon kalarak kurumsallaşmayı sağlamak, daha sonra önümüze bakarak yeni stratejiler kurmaktı. Üçüncü senemizde şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldik. Bu, Ümraniyespor tarihinde bir ilkti. Orada da hedefimiz kalıcı olmak ve düşmemekti ama çıktığımız ilk sene play-off oynadık. Bunun üzerine çıta yükseldi ve 2. senemizde şampiyon olarak 1. Lig'e çıktık. Aynı stratejimizi sürdürüyoruz. Önümüzde şampiyonluk var. Süper Lig, inşallah yeni bir takımla karşılaşacak"

"Hasan Can'ın çok büyük emeği var"

Recep Yoğurtçu, kulübün, Ümraniye Belediyesinden çok ciddi bir destek aldığını ifade etti. Tesisleşmeyi, Süper Lig'e çıkma hedefleriyle birlikte sürdürdüklerini vurgulayan Yoğurtçu, "Tesislerimizi Süper Lig ayarına getirmek zorundayız. Kulüp binamız, kamp merkezimiz, kale arkası tribünümüz bitti. İhale aşamasındayız. 10 bin kişilik bir stadımız olacak. Onun yanında altyapı tesisimiz ve antrenman sahalarımız var. Ümraniyespor Süper Lig'e çıktığı zaman onlar da biraz hızlı işleyecektir." diye konuştu.

Recep Yoğurtçu, Ümraniyespor'un, belediye başkanı Hasan Can'ın döneminde amatörden başlayarak yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti: "Başkanımız Hasan Can'ın çok büyük emeği var. Onun döneminde amatörden başlayıp TFF 1. Lig'e kadar çıktık. Hem tesisleşme noktasında hem de kulübe maddi manevi destek konusunda sonuna kadar arkamızda duruyor. Bize başkanlıktan ziyade ağabeylik yapıyor. Fikir birliğimiz, yol arkadaşlığımız var. Belediye başkanımızı sadece onursal başkan olarak göremiyoruz çünkü Ümraniyespor, tarihinde böyle bir başarıyı onunla, onun desteğiyle yaşıyor. Ümraniyeli de bunu görüyor, farkında. Recep Tayyip Erdoğan ile başladı, akabinde bu başarılar belediye başkanımız Hasan Can tarafından devam etti."

"Bütçemize göre hareket ediyoruz"

Başkan Yoğurtçu, kulübün bütçesinin yüzde 30'unun altına göre hareket etmeyi ilke edindiklerini dile getirdi. Türkiye'deki birçok kulübe giderek araştırma yaptığını söyleyen Yoğurtçu, şöyle konuştu: "Yönetime, rutini yönetmek için değil, farkındalık oluşturmak için geldik. Ben, arkadaşlarıma kulüplerin yapmadığını yapacağız dedim ve hakikaten yaptık. Bütçemize göre hareket edeceğiz dedik, bütçemizin yüzde otuzunun altına göre hareket ediyoruz. Bu sezona, geçen yıldan 1 milyon lira devrederek girdik. Borçsuz olmak çok önemli bir şey. Bütçemizi oluşturuyoruz, o bütçeye göre transferler yapıyoruz. Mevcut bütçemizin yüzde otuzunun altına göre hareket ediyoruz. İlkelerimizden hiç taviz vermiyoruz. İster şampiyonluğa ister küme düşmemeye oynayalım, kesinlikle taviz vermeden devam ettiğimiz için bu başarıyı da yakalıyoruz."

"Kalıcı bir takım olmak için çalışacağız"

Süper Lig'e çıkmanın kendileri için yeterli olamayacağını vurgulayan Yoğurtçu, "Elbette çıkmak önemli bir başarı ama önemli olan o şampiyonlukları taçlandırmak. Sadece kalıcı olmak bile yetmiyor. Kalacağım dedikten 5 sene sonra 100-200 milyon borç yapıyorsanız bana göre o kalıcı olmak değil. Ekonomik boyutuyla o ligin kalıcı takımı olmak gerekiyor. İnşallah tüm Türkiye görecek, bu sene şampiyon olursak yine borçsuz bir şekilde kalıcı bir takım olmak için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yoğurtçu, kulüp ile oyuncuların aynı hedefe koştuğunu ve bu sebeple bir aile ortamının oluştuğunu da aktardı. Futbolcularına, takımı bir üst lige çıkarma başarısını gösteren oyuncularla yola devam etme politikasını sürdürecekleri sözünü verdiklerini belirten Yoğurtçu, "Verdiğim sözün her zaman arkasında oldum. Hangi takımla şampiyon oluyorsak, o futbolcuları barındırarak, sadece eksik noktalarımızı takviye ederek yolumuza devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.