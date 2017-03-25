Ünal Aysal dönecek mi? Açıkladı

Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kuruluna katılan Ünal Aysal, soruları yanıtladı. Aysal, mevcut yönetimin bir yıl daha görev süresi bulunduğunu vurgulayarak, "Başkanlık konusundaki sorulara cevap vermek için biraz erken ama samimiyetle söylemeliyim, benim böyle bir planlamam yok. Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu vakit biz eski başkanlar olarak her zaman yardıma koşarız. Ancak bugün gündemde olan bir şey değil." dedi.



"Taraftarın mutluluğu başarıdan geçer"

Spor kulüplerinde başarının esas olduğunu dile getiren Aysal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Spor kulüplerinde başarı esastır. Taraftarın mutluluğu başarıdan geçer. Başarırsanız para da kazanırsınız, taraftarınızı da mutlu edersiniz, stadınız da dolar, formanızı da satarsınız, kaliteli sponsorlar da getirebilirsiniz. Başarıyı geri planda tutar, başka öncelikleri devreye sokarsanız bence yanlış bir strateji izlemiş olursunuz. Bugünkü yönetimin temel yaklaşımı bu yönde. Ben bundan rahatsızım. Galatasaray'ın bundan önceki dönemde marka değeri oldukça yükselmişti. Onun için sponsorluk gelirlerimiz arttı, stadımız doldu, mağazacılığımız çok iyi çalıştı. Gelirimiz artınca biz de ona göre kaliteli kadrolar kurabildik. Stratejimiz böyle kurgulanmıştı. Başarıdan vazgeçip başka yöntemlerle bunları kazanmaya çalıştığınız vakit, hepsini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız."

"Hayal kırıklığına uğradım"

Kulüplerin birinci işinin taraftarlarını mutlu etmek olduğunu aktaran Aysal, şu ifadeleri kullandı: "Projeler bizim ikinci işimiz. Birinci işimiz taraftarı mutlu etmek. Taraftarı mutlu edemiyorsan zaten görevini yapamıyorsun. Genel kurul, yönetim kurulu ve başkan taraftarı temsilen buradalar. Bizim iki kulağımızın taraftarlarda olması, onları mutlu edecek formüller bulmamız gerekiyor. Bugünkü ifadelerden kimsenin bu mutluluğu aradığı izlenimini edinemedim. Bunun için de biraz hayal kırıklığına uğradım."