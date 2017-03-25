Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kuruluna katılan Ünal Aysal, soruları yanıtladı. Aysal, mevcut yönetimin bir yıl daha görev süresi bulunduğunu vurgulayarak, "Başkanlık konusundaki sorulara cevap vermek için biraz erken ama samimiyetle söylemeliyim, benim böyle bir planlamam yok. Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu vakit biz eski başkanlar olarak her zaman yardıma koşarız. Ancak bugün gündemde olan bir şey değil." dedi.
Ünal Aysal dönecek mi? Açıkladı
Galatasaray Kulübü eski Başkanı Ünal Aysal, yeniden başkanlık yapmak gibi bir planlamasının olmadığını söyledi
25 Mart 2017 Cumartesi 15:50
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Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kuruluna katılan Ünal Aysal, soruları yanıtladı. Aysal, mevcut yönetimin bir yıl daha görev süresi bulunduğunu vurgulayarak, "Başkanlık konusundaki sorulara cevap vermek için biraz erken ama samimiyetle söylemeliyim, benim böyle bir planlamam yok. Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu vakit biz eski başkanlar olarak her zaman yardıma koşarız. Ancak bugün gündemde olan bir şey değil." dedi.