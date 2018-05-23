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United'a taze kan

Manchester United, İngiltere 17 Yaş Altı Milli Takım kaptanlığı da yapan James Garner ile profesyonel sözleşme imzaladı

23 Mayıs 2018 Çarşamba 14:35
United'a taze kan

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 17 yaşındaki futbolcu James Garner ile sözleşme imzaladı.

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere 17 Yaş Altı Milli Takım kaptanlığını da yapan Garner ile profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, liderlik özellikleri ve çalışkanlığıyla göz dolduran İngiliz futbolcunun, Manchester United alt takımlarında başarılı bir dönem geçirdiği kaydedildi.

Sözleşme sonrası değerlendirmede bulunan orta saha oyuncusu Garner ise, "Kendi adıma ve ailem adına gurur duyuyorum. Bu daha bir başlangıç. Old Trafford'da imza atmak da ayrı bir mutluluk." ifadelerini kullandı.
 

AA

Son Güncelleme: 23.05.2018 15:21
Anahtar Kelimeler:
SözleşmeManchester UnitedJames GarnerFutbol
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