"United, Chelsea'den daha büyük"

3 yıl Chelsea forması giydikten sonra bu yaz Manchester United'a transfer olan Nemanja Matic, United'ın Londra ekibinden daha büyük olduğunu söyledi.



Sky Sports'a konuşan Matic, "Buraya geldiğim ilk günden bu yana kulüpteki herkes benimle ilgileniyor. Ayrıca taraftarların dünyanın her yerinde gösterdikleri ilgi, Manchester United'ın ne kadar büyük kulüp olduğunu gösteriyor." dedi. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine geldiğini söyleyen Sırp orta saha, "Kesinlikle Chelsea'den daha büyük bir kulübe geldim. Transfer kararımı net ve hızlı bir şekilde aldım." diye belirtti. Kendisini Chelsea'nin başındayken de Benfica'dan transfer eden ismin Jose Mourinho olduğunu hatırlatan Matic, "Mou'nun burada olması benim transferimdeki en önemli etken oldun." dedi. Geçen sene Premier League'de Chelsea formasıyla 35 maça çıkan Matic 1 gol atıp 8 de asist yaparak Londra ekibinin şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.