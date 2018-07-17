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United'dan Ajax'a geri döndü

Ajax, Manchester United'dan Hollandalı savunma oyuncusu Blind'i kadrosuna kattı

17 Temmuz 2018 Salı 12:01
United'dan Ajax'a geri döndü

İngiltere ekibi Manchester United'ın Hollandalı milli futbolcusu Daley Blind, eski takımı Ajax'a döndü.

Ajax Kulübü, 28 yaşındaki Blind'in transferi konusunda Manchester United ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Hollanda ekibi, savunma oyuncusu Blind ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladı. Ajax, Blind'in transferi için Manchester United'a 16 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Bu bedel, bonuslarla 20,5 milyon avroya çıkabilecek.

Kariyerine Ajax'ta başlayan Blind, 2014'te Manchester United'a transfer olmuştu. Manchester United'da birer UEFA Avrupa Ligi, Federasyon Kupası, Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşayan Blind, geçen sezon takımıyla 17 maça çıktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AjaxDaley BlindFutbol
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