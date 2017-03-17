United favori, Beşiktaş'a dikkat

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kalması İtalyan basınında da yankı buldu. La Gazzetta dello Sport, "United favori ama Beşiktaş’a dikkat ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde 10 kişi kaldığı maçta Yunan ekibi Olympiakos’u 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Beşiktaş’ın başarısı İtalyan basınında da yer buldu. İtalya’nın önde gelen spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, "United favori ama Lyon ve Beşiktaş’a dikkat" başlığını kullandığı haberde, Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Manchester United’ın UEFA Avrupa Ligi’nin favorisi olduğunu ifade etti. Haberde, Roma’yı eleyerek çeyrek finale yükselen Lyon’un performansına da dikkat çekilirken, "Hemen yanında kendi sahasında çığ gibi büyüyen ve rakibini ezen bir Beşiktaş var" denildi. Beşiktaş’ın göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanırken, Olympiakos’u 10 kişi kalmasına rağmen darmadağın ettiği yorumu yapıldı.

Gazetenin haberinde, UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekiminin bugün gerçekleşeceği hatırlatılırken, Beşiktaş’a rakip olacak takımın çok dikkatli olması uyarısı yapıldı.