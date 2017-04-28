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United James Rodriguez'i bitiriyor

Wayne Rooney'nin Manchester United'da ayrılacağı konuşulurken İngiliz devi, yıldız futbolcunun yerini James Rodriguez ile dolduracak

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United James Rodriguez'i bitiriyor

Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Manchester United ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Don Balon'un haberine göre, Wayne Rooney ile yolları ayıracağı konuşulan Manchester United, yıldız futbolcunun yerini James Rodriguez ile doldurmaya hazırlanıyor. İddiaya göre James Rodriguez transferine onay veren Jose Mourinho, Kolombiyalı yıldızı Wayne Rooney'nin yerine geçebilecek ideal bir isim olarak nitelendirdiği öne sürüldü. James Rodriguez, Manchester United'a transfer olması durumunda 10 numaralı formayı giyecek. Bu sezon Real Madrid'de istediği kadar şans bulamayan James, son haftalardaki performansıyla ön plana çıkıyor. 25 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon İspanyol devinde forma giydiği 27 maçta 9 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
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