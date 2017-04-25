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United kariyeri erken bitiyor

Zlatan Ibrahimovic'in Manchester United'daki kariyerinin bittiği iddia edildi

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United kariyeri erken bitiyor

Dizinden yaşadığı sakatlıktan dolayı uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Zlatan Ibrahimovic ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mirror'un haberine göre Zlatan Ibrahimovic, Manchester United'daki kariyerinin sona erdiğini kabul etti. Sezon başında İngiliz deviyle 1+1 yıllık sözleşme yapan Zlatan, sezon sonunda opsiyonu kullanarak bir yıl daha Manchester United'da kalabilecek. İddiaya göre Zlatan Ibrahimovic, iyileştikten sonra MLS'in yolunu tutacak. 36 yaşındaki golcü oyuncunun adı sık sık MLS kulüpleriyle anılıyordu.
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