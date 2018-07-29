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United, Matic'ten faydalanamayacak

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Matic'in ameliyat olduğunu ve sezon başını kaçıracağını söyledi

29 Temmuz 2018 Pazar 12:05
United, Matic'ten faydalanamayacak

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic, sakatlığı yüzünden yeni sezonun başlangıcını kaçıracak.

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Liverpool'a 4-1 yenildikleri maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, hazırlık kampına gelen ancak sahaya çıkmayan Matic'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

FIFA Dünya Kupası'nda Sırbistan Milli Takımı forması giyen Matic'in, turnuva sonrası ilk kez 24 Temmuz'da takımla çalıştığını paylaşan Mourinho, "Dünya Kupası'ndan sakat döndü. İzin dönemi de iyileşmesi için yeterli olmadı. Sonrasında ameliyat edildi. Sezon başında bizimle olamayacak. Ne zaman döneceğini şu an için bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 29.07.2018 12:32
Anahtar Kelimeler:
Nemanja MaticManchester Unitedİngiltere Premier LigFutbol
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