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United Real'i geçti

Forbes dergisinin araştırmasına göre 3,69 milyar dolar piyasa değerine sahip Manchester United, Real Madrid'i geçerek en değerli futbol kulübü oldu

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United Real'i geçti

İngiltere'nin Manchester United Kulübü, en değerli futbol kulüpleri sıralamasında zirveye yükseldi.

Forbes dergisinin 2015-2016 sezonu gelirlerini hesaba katarak yaptığı araştırmaya göre yüzde 11'lik artışla 3,69 milyar dolar piyasa değerine ulaşan Manchester United, en değerli kulüpler sıralamasında Real Madrid'i geçip zirveye yerleşti. Son 5 yılda ilk kez zirveye çıkan Manchester United'ı, 3,64 milyar dolar değere sahip İspanya temsilcisi Barcelona takip etti. Diğer bir İspanyol kulübü Real Madrid ise 3,58 milyar dolar değeriyle üçüncü sıraya geriledi. 

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