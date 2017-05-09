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United Reus'un peşinde

Manchester United, Kagawa ve Mhitaryan transferlerinden istediği verimi alamasa da Dortmund ile alışveriş yapmayı bu yaz da sürdürecek

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United Reus'un peşinde

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, Dortmund'un yıldızı Marco Reus'u kadrosuna katmak istiyor.

Don Balon'da yer alan habere göre Manchester United bu yaz Çin'e transfer olması beklenen Wayne Rooney'nin boşluğunu uluslararası bir yıldız ile doldurmayı amaçlıyor. Reus transferinde Kırmızı Şeytanlar'ın Yannick Carrasco'yu elden çıkartması beklenen Atletico Madrid ile çekişeceği iddia ediliyor. Bu sezon sakatlık problemleri nedeniyle sadece 15 lig maçında forma giyebildi. Ancak 27 yaşındaki yıldız son 4 maçta 3 gol atarak sakatlık sonrası da formda olduğunu kanıtladı.
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FutbolManchester UnitedMarco Reus
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