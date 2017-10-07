Ünlü futbolcuya hapis ve para cezası

Kariyerini Çin Süper Ligi'nde sürdüren Portekizli futbolcu Ricardo Carvalho, vergi kaçırdığı gerekçesiyle hapis ve para cezası aldı.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Real Madrid'de forma giydiği dönemde imaj hakları gelirini eksik göstererek vergi kaçırdığı suçlamasıyla hakkında dava açılan 39 yaşındaki Carvalho'ya 7 ay hapis ve 143 bin avro para cezası verildiği bildirildi. İspanya'da vergi kaçakçılığı suçundan iki yıldan az hapis cezalarının uygulanmaması ve sicil kaydının da temiz olması nedeniyle Carvalho cezaevine girmeyecek.

2010-2013 yılları arasında Real Madrid forması giyen Carvalho, başkent temsilcisiyle lig ve Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.