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Ünlü golcü Kartal oluyor

Beşiktaş yeni forvetini buluyor. West Ham United'ın Meksikalı golcüsü Javier 'Chicharito' Hernandez, Beşiktaş'a transfer olmaya çok yakın

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:46
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Ünlü golcü Kartal oluyor

Cenk Tosun'u Türk futbol tarihinin rekor bonservis bedeliyle Everton'a gönderen Beşiktaş, yeni forvet arayışlarını sonlandırıyor.

Siyah-beyazlılar, West Ham United'ın Meksikalı golcüsü Javier 'Chicharito' Hernandez'in transferini bitirmek üzere. Londra'da bulunan Fikret Orman ve transfer komitesi, 29 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri ve kulübüyle transferin son detaylarını görüşüyor.

Goal Türkiye' nin edindiği bilgiye göre Beşiktaş, Chicharito'yu bonservisiyle transfer etmek istiyor. İki kulüp 8.5 milyon euro civarında bir bedel karşılığında anlaşmaya çok yakın. Beşiktaş, Meksikalı golcüyle de yıllık 3.5 milyon euro'ya el sıkıştı. Transferin yakın zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.

Chicharito, 2010-11 sezonunda 7.5 milyon euro'ya Manchester United'a transfer olmuş, Kırmızı Şeytanlar için çıktığı 158 maçta 59 gol atıp 20 de asist yapmıştı. Ardından 2014-15 sezonunda Real Madrid'e kiralanan Meksikalı oyuncu, Madrid kulübünde çıktığı 33 maçta da 9 gol 9 asistlik bir performans ortaya koymuştu.

Meksikalı golcü, 2015-16'da transfer olduğu Bayer Leverkusen'da ise çok başarılı iki sezon geçirdi. Alman kulübünde çıktığı 76 maçta 39 gol atan Chicharito, bu performansıyla sezon başında 17.8 milyon euro'ya West Ham United'a transfer olmuştu.

West Ham United'da beklentilerin uzağında kalan ve Premier Lig'de çıktığı 17 maçta 4 gol atan Meksikalı yıldız, Kasım ayında geçirdiği sakatlığın ardından onbirdeki yerini kaybetmişti.

AA

Son Güncelleme: 20.01.2018 16:50
Anahtar Kelimeler:
ChicharitoJavier HernandezBeşiktaşFutbol
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