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Unutulmayan acı

Samsunspor'un 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken Havza ilçesinde yaptığı kazada hayatını kaybedenler, kabirleri başında anıldı

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:31
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Unutulmayan acı

Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken Havza ilçesinde yaptığı kazada hayatını kaybedenler, kazanın 29. yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

Kazada yaşamını yitiren futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan'ı anmak için ilk tören, Nuri Asan'ın asri mezarlıktaki kabri başında yapıldı. Duaların okunması ve kabre çiçek bırakılmasının ardından törene katılanlar, Kıranköy Mezarlığı'ndaki Asım Özkan'ın kabrini ziyaret etti. Burada da dualar okunduktan sonra Özkan'ın kabrine çiçek bırakıldı. Törende konuşan Samsunspor Divan Kurulu Başkanı Tarık Özdal, kazada hayatlarını kaybedenlerin unutulmadığını ifade ederek, "Her yıl onları şükranla anıyor ve onlara dua ediyoruz." dedi. Dönemin kulüp başkanı Hakkı Tomaç ise, yitirdikleri futbolcuların acılarını hala yaşadıklarını söyledi.

Öte yandan, kazada ölenlerden Muzaffer Badalıoğlu'nun Zonguldak'ta, Mete Adanır'ın KKTC'de, Zoran Tomic'in de Sırbistan'daki mezarları başında anıldığı bildirildi.

Kaza

Samsunspor kafilesi, 20 Ocak 1989'da Malatyaspor ile oynayacağı lig müsabakasına giderken, Havza ilçesinde kafileyi taşıyan otobüs, kamyonla çarpışmıştı. Samsunsporlu futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Futbolcular Emin Kar, Erol Dinler, Şanver Göymen, Orhan Kılınç, Kasım Çıkla, Fatih Uraz, Burhanettin Beadini, Yüksel Öğüten, Uğur Terzi ile menajer Yüksel Özan yaralanmıştı. Trafik kazasından sonra Samsunspor Kulübü, kırmızı-beyaz olan forma renklerine, kaybettiği isimlerin anısına siyahı da eklemişti.

AA

Son Güncelleme: 20.01.2018 13:44
Anahtar Kelimeler:
SamsunsporMalatyasporKaza29. Yıl Dönümü20 Ocak 1989
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