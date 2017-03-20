Urfa'da hasret bitti

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Sivasspor'u 2-1 yenen Şanlıurfaspor , 8 haftalık galibiyet özlemine son verdi.

Sezona Süper Lig hedefiyle başlayan ancak beklentilerin uzağında kalan sarı-yeşilli ekip, 16. haftada Manisaspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından 3 puana hasret kaldı. Liderlik mücadelesi veren Sivasspor'u GAP Arena Stadı'nda ağırlayan Şanlıurfaspor, passolig kartı ve maç biletinin ücretsiz olduğu karşılaşmayı 2-1 kazanarak galibiyet özlemini giderdi. Teknik direktör Ogün Temizkanoğlu yönetiminde seyircisi önünde çıktığı ilk maçı kazanan Şanlıurfa temsilcisi, uzun bir aranın ardından taraftarına galibiyet hediye etti. Ligde puanını 26'ya çıkaran sarı-yeşilli ekip, puan cetvelinde 13. sırada yer aldı. Şanlıurfaspor, ligin 26. haftasında ise son sırada yer alan Mersin İdmanyurdu'na 1 Nisan Cumartesi günü konuk olacak.