Urfa ve Bandırma 2. Lig'e düştü

TFF 1. Lig'de 34. hafta karşılaşmaları aynı saatte oynanırken play-off eşleşmeleri de belli oldu. Eskişehirspor, ligi 6. sırada tamamlayan Giresunspor ile eşleşirken; Boluspor ile Göztepe de final için karşılaşacak.

3, 4, 5 ve 6. sırayı alacak dört takım, yarı finalde çift maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Play-off yarı finalinde ilk maçlar 25 Mayıs Perşembe, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği final müsabakası ise 4 Haziran Pazar günü yapılacak. Final müsabakasının yeri ve başlama saati daha sonra açıklanacak.



1.LİG'E VEDA EDENLER

TFF 1. Lig’de 34. hafta maçları aynı saatte oynandı. Tehlike bölgesinde nefes kesen maçlar oynandı.