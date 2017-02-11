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Usain Bolt kolay kazandı

Bu yıl ilk kez düzenlenen "Nitro Atletizm" programında Jamaikalı sprinter Usain Bolt alkış aldıb

11 Şubat 2017 Cumartesi 16:56
Usain Bolt kolay kazandı
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde "All-Stars" takımı adına bu yıl ilk kez piste çıkan 30 yaşındaki Bolt, katıldığı iki yarıştan da zaferle ayrıldı. 100 ve 200 metrede dünya rekorlarını elinde tutan Bolt, Lakeside Stadı'nda düzenlenen organizasyonun 150 metre kategorisinde 15,28 saniyelik derecesiyle zorlanmadan birinci oldu. All-Stars adına karışık 4x100 metre bayrak yarışının finalinde de piste çıkan 8 olimpiyat altın madalyalı Bolt, ev sahibi Avustralya'nın önünde takımının zirvede yer almasında performansıyla önemli rol oynadı. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen "Nitro Atletizm" adlı organizasyon, sporseverlerin daha fazla ilgisini çekmek amacıyla atletizmde eski ve yeni geleneği birleştirmeyi hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:
Usain BoltAtletizm
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