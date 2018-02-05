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Uslu, taraftarlardan özür diledi

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, "Niyetimi yansıtmayan ifademden dolayı tüm taraftarlarımızdan, kalplerini kırdığım tüm renktaşlarımdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı

05 Şubat 2018 Pazartesi 16:58
Uslu, taraftarlardan özür diledi

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi.

Uslu, bir organizasyondaki konuşmasında, "Fenerbahçe'de kongre zamanında yapılır. Fenerbahçe Başkanı'nı kongre üyeleri seçer. Yetiştirme taraftarlar değil." demesiyle ilgili kulübün internet sitesinden açıklama yaptı. Fenerbahçe taraftarına yönelik, herhangi olumsuz bir nitelemede bulunmasının mümkün olmadığını aktaran Uslu, "Başkanımızın ve başkanımızla yargılanan yöneticilerimizin her vesile ile dava arkadaşı olarak tarif ettiği bu büyük taraftar, ülkemizi karanlık emellerine kurban etmek isteyen illegal yapıya karşı tek başına direnmiş ve kazanmış bireylerden oluşan devasa bir topluluktur. Şahsen her vesile ile ben de bu büyük, benim de içinde bulunduğum taraftara karşı olan hayranlığımı ve şükranlarımı değişik vesileler ile tekrarlamaktan onur ve gurur duydum." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulüpte takımı ve yönetimi yıpratma çabasında olan bir grup bulunduğunu savunan Mahmut Uslu, açıklamasında şunları kaydetti: "Konuşmamın kısa olmasından ötürü söylediklerimin, niyetimi tam olarak yansıtamadığını düşünüyorum. Benim söylemimde ifade edemediğim husus şudur; 1,5-2 yıldır stadımızda, Fenerbahçe'nin sportif performansından tamamen bağımsız, sadece takımı ve sonuçta yönetimi yıpratmaya çalışan, kulüp içi siyasete malzeme sağlayan, maçları dahi izlemeden protesto misyonu edinmiş bir topluluk bulunmaktadır. Göztepe maçının son dakikalarında bu grup tarafından sportif sonuçtan bağımsız olarak takımımız protesto edilmiştir. Aynı grup geçmişte de bu çirkin yüzünü göstermiş ve takımımız kendi sahamızda yapılan tezahüratlar ile demoralize olmuştur. Hortlayan bu durum üzerine Göztepe maçının ardından tüm taraftar grupları ile görüşmeler yapılmış ve maç sürerken protesto yapılmaması hususunda fikir birliği sağlanmış ve varılan fikir birliği ortak bir deklarasyon ile kamuoyuyla paylaşılmıştır."

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yapılan Gençlerbirliği maçında da protestoların olduğuna değinen Uslu, açıklamasında, "Gençlerbirliği maçında yine aynı grup maç bitmeden protestoya başlamış ve bu protesto takımımıza yine dezavantajlı bir durum yaratmıştır. Söylemimde rahatsızlık duyduğum kişiler bunlardır. Ancak tekrar kabul etmem gerekir ki söylemim tam olarak bunu ifade etmemektedir. Niyetimi yansıtmayan ifademden dolayı tüm taraftarlarımızdan, kalplerini kırdığım tüm renktaşlarımdan özür diliyorum." ifadelerine yer verdi.

AA

Son Güncelleme: 05.02.2018 17:03
Anahtar Kelimeler:
Süper LigSpor Toto Süper LigMahmut UsluFutbolFenerbahçe
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