Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Üst üste 4. maçını kazanabilir

Süper Lig'de son 3 maçını kayıpsız geçen Akhisar, yarın Osmanlıspor'u da mağlup etmesi halinde, ligdeki 5. sezonunda ilk defa art arda 4 karşılaşmasını kazanacak

Bu haber kez okundu.

Üst üste 4. maçını kazanabilir

Spor Toto Süper Lig'de yarın Osmanlıspor'la deplasmanda karşılaşacak Akhisar Belediyespor, rakibini mağlup etmesi halinde, ligdeki 5. sezonunda ilk defa art arda 4 karşılaşmasını kazanacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un göreve gelmesiyle başarılı sonuçlara imza atan Akhisar Belediyespor, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Ligde son 3 maçını kayıpsız geçen Ege temsilcisi, Bursaspor'u 5-1, Kasımpaşa'yı 2-0 ve geçen hafta da Gaziantepspor'u 6-0'lık skorla geçti. Bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini alan yeşil-siyahlı ekip, yarın Osmanlıspor'u da mağlup etmesi halinde, ligdeki 5. sezonunda ilk defa 4 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor maçında hakem Barış Şimşek düdük çalacak.

Osmanlıspor'a karşı galibiyeti yok
Süper Lig'de Osmanlıspor'la 4. maçına çıkacak Akhisar Belediyespor, rakibine karşı galibiyet alamadı. Daha önceki 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Akhisar Belediyespor'un, ligdeki 5. sezonunda Osmanlıspor dışında, sadece bir maç yaptığı Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyeti bulunmuyor.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigAkhisar BelediyesporOsmanlıspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100