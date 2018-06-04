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Üyelikten çıkarılıyorlar

Trabzonspor Kulübü, tüzüğe aykırı şekilde yapıldığı gerekçesiyle üyelikten çıkarma işlemi gerçekleştirildiği bildirdi

04 Haziran 2018 Pazartesi 12:54
Üyelikten çıkarılıyorlar

Trabzonspor Kulübü, 2014 yılının başından itibaren tüzüğe aykırı şekilde yapıldığı gerekçesiyle üyelikten çıkarma işlemi gerçekleştirildiği bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Divan Başkanlık Kurulu, Denetleme Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulu'nun 2014 yılının başından itibaren yapılan fazla üyeler için Divan Genel Kurulu'nun bu üyeliklere ilişkin bir gündem maddesi ve kabul kararı olmadan tüzük çerçevesinde yönetim kuruluna verilmiş üye yapma maksimum sayısının üzerine çıkıldığı ve tüzüğün 10/c maddesinin ihlal edildiği yönündeki görüşleri doğrultusunda yönetim kurulumuz tarafından bir karar alınmış bulunmaktadır. Bu karara göre tüzüğümüzün 23. maddesi uyarınca o döneme ait fazla üyeler, üyelikten çıkartılmıştır.

Amaç bu üyeleri tüzüğe uygun hale getirmek olup, bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla ilgili kişilerin herhangi bir itirazda bulunmadan yeni baştan kulübümüze müracaat etmeleri halinde giriş aidatı ödemeden bu başvuruları işleme alınarak değerlendirilecektir. Bu vesileyle yönetimimizin, tüzüğümüze aykırı olarak sergilenen hukuk dışı her türlü eyleme karşı olduğunu bir defa daha vurgulamak isteriz."

Karara göre yaklaşık bin 500 kişinin üyelikten çıkartıldığı öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 04.06.2018 13:04
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSpor Toto Süper LigFutbol
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