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"Uyum sorunu yaşamadım"

Gençlerbirliği'nde kart cezalısı Palitsevich ve sakatlıkları bulunan Rantie ile Nihat Şahin, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Yeni transfer Bady ise uyum sorunu sorunu yaşamadığını söyledi

09 Şubat 2017 Perşembe 17:07
"Uyum sorunu yaşamadım"

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman 90 dakika sürdü. İdmana 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda taktik ağırlıklı maçla çalışmayı tamamladı. Başkent ekibinin antrenmanına, tedavisine devam edilen kaleci Nihat Şahin ile soğuk algınlığı bulunan yeni transfer Etien Velikonja katılmadı. Bu futbolcunun durumu maç günü belli olacak. Kart cezalısı Siarhei Palitsevich ile tedavilerine devam edilen Tokelo Rantie ve Nihat Şahin, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekip, bugün uçakla Antalya'ya gidecek ve karşılaşma öncesi son çalışmasını yarın yapacak.

Bady: "Uyum sorunu yaşamadım"
Gençlerbirliği'nin Kayserispor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk kez kırmızı-siyahlı formayı giyen Brezilyalı Renato Escobar Baruffi (Bady), "Uyum sorunu yaşamadım." dedi. Kupada kaybedilen Kayserispor maçını geride bırakıp lige dönmeleri gerektiğini vurgulayan Bady, "Alacağımız her puan bizim için çok değerli. Artık puan toplayacağımız maçlara konsantre olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'ye gelmeden önce Süper Lig'de forma giyen arkadaşlarından bilgi aldığını belirten Bady, kırmızı-siyahlı formayı giydiği için çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 09.02.2017 17:22
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigGençlerbirliğiFutbolAytemiz Alanyaspor20. Hafta
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