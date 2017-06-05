"Üzerimizdeki ölü toprağını attık"

TFF 1. Lig play-off final maçında Eskişehirspor'a penaltılarla üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe, İzmir'e geldi.

Sarı-kırmızılı ekibi, Adnan Menderes Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarı selamlayan futbolcular, öz çekim isteklerini kırmadı. Futbolculardan Jean-Jacques Gosso, kendilerini karşılamaya gelen davulcudan davulu alarak bir süre çaldı. Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elde ettikleri zafere İzmir'in çok ihtiyacı olduğunu söyledi. Camianın büyük mutluluk yaşadığını, yakaladıkları başarıyı hak ettiklerini kaydeden Sepil, dün herkesin Göztepe taraftarının eşsiz olduğunu gördüğünü ifade etti. Sepil, "Artık üzerimizdeki ölü toprağı kalktı. Biz ilk, öncü olacağız, İzmir'de bunun arkası gelecek, sadece Göztepe değil. İzmir'de buna ihtiyacımız var. Çok mutluyum. Sabah kupayı görünceye kadar inanamamıştım." diye konuştu.

Vural: "İnşallah İzmir için bu, milat olur"

Teknik direktör Yılmaz Vural, Süper Lig'in İzmir'e hayırlı olmasını dileyerek, futbolun yalnız bir oyun değil aynı zamanda çok önemli bir sosyal olay olduğunu aktardı. İzmir'den maçın oynandığı Antalya'ya vali, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gittiğine dikkati çeken Vural, şöyle devam etti: "Bu ne demektir, galiba İzmir beraber olmak istiyor. Göztepe bunun adımını attı. İnşallah Karşıyakalısı, Altınordulusu, Bucalısı, Altaylısı hep birlikteyiz. Tabii aramızda rekabet olacak ama biz artık arkadaşız, kardeşiz, birbirimizin başarılarını destekleyecek olanlarız. İzmir'in buna ihtiyacı var. İnşallah İzmir için bu, milat olur." Vural, maç sonrası ağladığının hatırlatılması üzerine, "Çok emek veriliyor, çok iyi oynadığımız bir maçtı, kazanmayı hak etmiştik. Ancak olay öyle bir gelişti ki rakibin iki pozisyonu var, biri gol oldu. Hak eden kazandı." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Seneye devam edecek misiniz?" sorusuna Vural, "Boşver seneyi, şunun bir tadını yaşayalım önce." yanıtını verdi. Futbolculardan Murat Akın, camiaya ve taraftara bu heyecanı yaşatmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Lokman Gör ise kupayı İzmir'e getirdikleri için çok mutlu olduklarını anlatarak, şunları kaydetti: "Göztepe'yi layık olduğu Süper Lig'e çıkardığımız için çok mutluyuz. Yaşananlar bir rüyaydı. Sabah kalktığımızda bir hikaye yazdığımızın farkına vardık. En baştan beri çok inanıyorduk."

Göztepe ait olduğu yere döndü

TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'u penaltı atışları sonucunda yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Göztepe, amatör kümeye kadar gerilemesine rağmen 5. kez Süper Lig vizesi aldı.

1959'da Milli Lig adıyla kurulan Süper Lig'in başlangıcından itibaren 19 sene aralıksız İzmir'i Süper Lig'de temsil eden Göztepe, toplamda 25 sezon yer aldığı Süper Lig'e 2002-2003 sezonundan 14 sene sonra tekrar döndü. 2015-2016 sezonuna teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başlayan Göztepe, ligde ilk 16 haftalık bölümü lider geçmesine rağmen ikinci bölümde istediği sonuçları alamadı. Bu süreçte Buruk'la yollarını ayıran ve takımın başına Yılmaz Vural'ı getiren sarı-kırmızılı ekip, normal sezonu 5. sırada bitirdi. Play-off yarı finalinde Boluspor'u iki maçta da 2-0 mağlup eden Göztepe adını finale yazdırdı. Antalya'daki final maçında Eskişehirspor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen eşitliği yakalayan sarı-kırmızılı ekip, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucunda Süper Lig'e yükseldi.

Avrupa'da ilk yarı final

İzmir'i uzun yıllar Süper Lig'de temsil eden Göztepe, Türk futboluna "Buldozer" Fevzi Zemzem, kaptanlar "İngiliz" Nevzat Güzelırmak, "Kestane" Gürsel Aksel, "Çarli" Çağlayan Derebaşı, "Panter" kaleci Ali Artuner gibi isimleri kazandırmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda (şimdiki UEFA Kupası) 1968-1969 sezonunda yarı final oynamış ve bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı olmuştu.

Amatöre kadar geriledi

2002-2003'te Süper Lig'e veda eden Göztepe, yaşadığı ekonomik sıkıntılarla amatör kümeye kadar geriledi. Bu süreçte Göztepe'nin ticari ve iktisadi bütünlüğü TMSF tarafından devralındı. 2007'de yapılan ihaleyle Altınbaş Holding iştiraki Assos Perakende Mağazacılık ve Sportif Hizmetleri AŞ tarafından 1 milyon 305 bin liraya satın alındı. 2007-2008'de amatör kümede mücadele eden Göztepe, TFF 3. Lig'e yükselme müsabakalarında başarılı olamasa da 2008-2009 sezonunun başında Aliağa Belediyespor'un isim haklarını alarak TFF 3. Lig'de mücadele etmeye başladı. Önce 2. Lig'e ardından 1. Lig'e yükselen sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonunun son haftasında TKİ Tavşanlı Linyitspor'a yenilerek TFF 1. Lig'e veda etti. Altınbaş Holding, 2014-2015 sezonu başında hisselerini Genel Energy İcra Kurulu Başkanı Mehmet Sepil'e devretti. Sepil yönetiminde ilk sezonunda TFF 1. Lig'e yükselen Göztepe, geçen yıl da aynı ligde mücadele ettikten sonra bu sezon da Süper Lig vizesi almayı başardı.

5. kez yükseldi

İlk olarak 1977-1978'de teknik direktör Fevzi Zemzem'le, 1980-1981'de Erkan Velioğlu ve 2000-2001'de Ümit Kayıhan'la Süper Lig'e doğrudan yükselen Göztepe, 1998-1999'da teknik direktör Oktay Çevik'le play-off maçları sonucunda Süper Lig'e çıkmıştı.