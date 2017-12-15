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"Uzun yıllar G.Saray'da kalmak istiyorum"

Galatasaraylı Feghouli, "İçtenlikle söylüyorum, kendimi yurt dışında iyi hissediyorum ve kendimi uzun vadede Galatasaray'da görüyorum" dedi

15 Aralık 2017 Cuma 14:01
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"Uzun yıllar G.Saray'da kalmak istiyorum"

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Galatasaray'a gelmekle iyi bir seçim yaptığını ve kendisini uzun vadede bu kulüpte gördüğünü söyledi.

Foot Mercato dergisine konuşan 27 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrıldığını söyledi. Hırvat teknik adam Slaven Bilic'le de bazı sorunlar yaşadığını belirten Feghouli, "Bir futbolcunun kariyerinde İngiltere'de oynamak önemli ancak antrenör ve kulübü iyi seçmek gerekiyor. Bana forma şansı vermelerine rağmen kötü performans sergilemem söz konusu değil. Oynamayı hak etmeme rağmen bana fırsat verilmedi." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'a gelmekle iyi bir seçim yaptım"

Türkiye'de Samir Nasri, Younes Belhanda gibi kalitesini ispatlamış futbolcuların forma giydiğini dile getiren Cezayirli futbolcu, "Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Türk ligi gelişmekte ve birçok futbolcunun ilgisini çeken bir lig." dedi. Galatasaraylı yöneticilerin kendisiyle ciddi bir şekilde ilgilendiğini aktaran Feghouli, şunları kaydetti: "Galatasaraylı futbolcu olduğunda herkes sana saygı gösteriyor. Seni motive ediyorlar ve cesaretlendiriyorlar. Ama sahada ciddi olunması gerekiyor çünkü senden en iyi performansı bekliyorlar. West Ham United'dan sonra yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Taraftarlarca sevilmeye ve büyük bir kulübün içerisinde yer almaya ihtiyacım vardı."

Feghouli, Türkiye ile ilgili bir soru üzerine, "Sonuçta çok şaşırdım. Burada gördüğüm, Fransa'da haberlerde gösterilen Türkiye imajı değil. İnsanların çok sıcak olduğu bir ülke burası. İstanbul'da istisnai bir yaşam kalitesi var. Ailem ve ben burada çok mutluyuz. Futbol sahasındaki performansımı da olumlu etkiliyor. Galatasaray'a gelmekle iyi bir seçim yaptım." yanıtı verdi.

"Kendimi uzun vadede Galatasaray'da görüyorum"

Bafetimbi Gomis'in çok iyi bir futbolcu olduğunu belirten Feghouli, Gomis ile takım arkadaşı olmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti. Feghouli, Avrupa'da birçok kulüpte oynadığını ancak Türkiye'de statlardaki atmosferin başka hiçbir yerde olmadığını söyledi. Türkiye'nin Müslüman bir ülke olması ve insanların dinini sorgulamamasının Galatasaray'ı seçerken olumlu etki yaptığını vurgulayan Feghouli, "Daha önce birçok Fransız kulüpten teklif geldi ancak bir daha Fransa'da oynamayı düşünmüyorum. İçtenlikle söylüyorum, kendimi yurt dışında iyi hissediyorum ve kendimi uzun vadede Galatasaray'da görüyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 15.12.2017 14:02
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSofiane FeghouliFutbolGalatasaray
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