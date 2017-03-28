Vagner Love Avrupa'da bir numara Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love, şu ana kadar attığı gollerle bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'in en golcü Brezilyalı oyuncusu oldu

28 Mart 2017 Salı 14:10 Bu haber kez okundu.