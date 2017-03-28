Vagner Love Avrupa'da bir numara

Aytemiz Alanyaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Vagner Love, attığı gollerle yalnızca Türkiye'ye değil, Avrupa'ya da damgasını vurdu.
Süper Lig'de şu ana kadar 22 maça çıkan ve 13 kez rakip fileleri havalandıran Love, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar en çok gol atan Brezilyalı oyuncu olarak göze çarpıyor. Vagner Love'un hemen ardında ikinci sırada ise yine Süper Lig'de forma giyen Kayserisporlu Welliton yer alıyor. Sambacı golcü, bu sezon ligde şu ana kadar 10 gol kaydetti. İlk beş sıra içerisinde üçüncü sırayı Liverpool'dan Firmino, Sociedad'dan Willian Jose ve PSG'den Lucas Moura oluşturuyor. Bu üç oyuncunun da 9 golü bulunuyor.