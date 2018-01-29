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Vagner Love'da mutlu son

Beşiktaş, Alanyaspor'un golcü futbolcusu Vagner Love'ın transferde mutlu sona ulaştı

29 Ocak 2018 Pazartesi 17:25
Vagner Love'da mutlu son

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Vagner Love'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu.

Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Vagner Love'un Beşiktaş'a transferini Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu duyurdu. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vagner Love Alanyaspor'a geldiğinde 'tatile geldi' dediler ama şimdi Beşiktaş'a transfer oldu. Hayırlı olsun" diyen Çavuşoğlu, Love'ın geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı açıklamasına da sitemde bulundu.

"Alnımız açık. Love'ın açıklamasının talihsiz olduğunu düşünüyorum" diyen Çavuşoğlu, "Kulübümüzde bugüne kadar hiçbir oyuncunun alacağı kalmamıştır. Bizde bir maaş alacağı vardı. Umarım o da hatasının farkına vararak talihsiz açıklamasını düzeltecektir" yorumunu yaptı.

Beşiktaş'tan Vagner Love açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Vagner Love'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza'nın (Vagner Love) transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Siyah-beyazlı kulüp, KAP açıklamasının ardından sosyal medya hesaplarından Brezilyalı golcü oyuncunun transferi konusunda bir video yayımladı.

AA

Son Güncelleme: 29.01.2018 17:28
Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşVagner LoveAytemiz AlanyasporHasan Çavuşoğlu
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