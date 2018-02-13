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Vagner Love seriyi bozmayacak

Alanyaspor formasıyla Konyaspor'a karşı oynadığı 3 maçta da gol atan Brezilyalı oyuncu Vagner Love, bu seriyi Beşiktaş'ta sürdürmek için teknik direktör Şenol Güneş'ten görev bekleyecek

13 Şubat 2018 Salı 15:54
Vagner Love seriyi bozmayacak

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor ile 16 Şubat Cuma günü deplasmanda yapacağı maçta Vagner Love, bu ekibe karşı gol serisini sürdürmek için teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.

Siyah-beyazlı takımın devre arasında transfer ettiği forvet oyuncusu, Türkiye kariyerinde Atiker Konyaspor'a karşı oynadığı maçları şu ana dek boş geçmedi. Süper Lig'de ilk olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen Brezilyalı oyuncu, geçen sezon Atiker Konyaspor'a karşı görev aldığı 2 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı. 33 yaşındaki oyuncu, Aytemiz Alanyaspor'un 2017-2018 sezonunun ilk yarısında ise Atiker Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmada bir kez gol sevinci yaşamayı başardı. Aytemiz Alanyaspor kariyerinde yeşil-beyazlı ekibe karşı 3 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandıran Love, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Beşiktaş formasıyla bu seriyi 4 maça çıkarmak için gol arayacak.

Türkiye kariyerinde en çok gol attığı ikinci takım

Atiker Konyaspor, Vagner Love'ın 1,5 sezonluk Süper Lig kariyerinde en çok gol attığı ikinci takım durumunda bulunuyor. Süper Lig'de toplam 35 golü bulunan ve bunların 7'sini Kardemir Karabükspor filelerine atan Brezilyalı oyuncu, yeşil-beyazlı takıma karşı ise 4 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş formasıyla iyi başladı

Beşiktaş'a devre arasında transfer olan Vagner Love, yeni takımında da iyi bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlı formayı ilk olarak Bursaspor karşısında giyen Brezilyalı oyuncu, bu karşılaşmada gol bulamasa da 21. haftadaki Kardemir Karabükspor mücadelesinde 55. dakikada oyuna girerek 2 gol birden buldu.

Gol krallığı iddiası sürüyor

Geçen sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla gol kralı olan tecrübeli oyuncu, 2017-2018'de de bu yarışın içinde yer alıyor. Ligde şu ana dek 17'şer golü bulunan Bafetimbi Gomis ve Burak Yılmaz'ın yanı sıra 14 defa bu sevinci yaşayan Adis Jahovic'in gerisinde bulunan Vagner Love, Atiker Konyaspor karşısında seriye devam ederek gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürmeye çalışacak.

AA

Son Güncelleme: 13.02.2018 15:58
Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporBeşiktaşFutbolSüper LigVagner Love
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