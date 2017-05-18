"Vagner Love'un kalmasını istiyorum"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Spor Toto Süper Lig'in henüz bitmediğini, kalan maçlarda oluşturdukları imajı bozmamaları gerektiğini söyledi.



Susic, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısı nda ligde hedeflerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu ifade etti. Bundan sonraki hedeflerinin ligi daha yukarılarda bitirmek olduğunu dile getiren Susic, şöyle konuştu: "Bu hafta Akhisar Belediyespor ile karşılaşacağız. Amacımız galibiyetle dönmek. Bunu oyuncularıma da söyledim. Henüz lig bitmedi. Daha oynayacağımız maçlar var. Bugüne kadar oluşturduğumuz güzel imajı bozmamalıyız. Bunun için çalışmalıyız. Akhisar Belediyespor çok iyi bir seri yakaladı. Bizden 2 puan daha iyi durumdalar. Yenersek bir puan üzerilerine çıkacağız. Kardemir Karabükspor maçından önce de söylediğim gibi bu karşılaşmada da çok pozisyonlu, çok gollü bir maç bizi bekliyor. İki takımdan da ofansif, açık ve heyecanlı bir futbol bekliyorum."

Vagner Love'ın performansıyla ilgili soru üzerine Susic, Brezilyalı futbolcunun çok büyük bir oyuncu olduğunu belirtti. Vagner Love'ın hayatının başarılarla dolu olduğunun altını çizen Susic, "Sezon sonunda büyük bir ihtimalle gol kralı olacağını düşünüyorum. Bu hedefini garantilemesi için birkaç gol daha atması gerekir. Çok iyi özelliklere sahip çok önemli bir oyuncu. Bunu hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Vagner Love'un Alanya'da mutlu ve huzurlu olduğunu anlatan Susic, transfer dönemi sonunda da burada kalmasını ümit ettiğini kaydetti. Susic, Türkiye Kupası finaliyle ilgili bir soruya, "Başakşehir ligde ikinci sırada, Konyaspor ise orta sıralarda yer alıyor. Buna rağmen bu tip maçların favorisi olmaz. Kimin kazanacağını önceden kestiremeyiz." diye yanıt verdi.