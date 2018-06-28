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Vagner Love ve Olcay'a sürpriz talip

Sezon öncesi teknik direktör Samet Aybaba'nın talebi doğrultusunda kadrosuna 5 oyuncu katmayı planlayan Bursaspor'da Beşiktaş'tan Vagner Love ve Trabzonspor'dan Olcay Şahan'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 50 oyuncu ile görüşülüyor

28 Haziran 2018 Perşembe 15:54
Vagner Love ve Olcay'a sürpriz talip

Spor Toto Süper Lig'de son iki yılda yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda tekrarlamak istemeyen ve transfer listesinde 50 oyuncu bulunan Bursaspor'da kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcu izleme ekibi, titiz bir transfer çalışması yürütüyor.

Ali Ay başkanlığındaki yönetim kurulu, göreve getirdikleri teknik direktör Samet Aybaba ve futbolcu izleme ekibi ile takıma dahil edilecek yeni oyuncularla ilgili sürekli toplantılar gerçekleştiriyor. Yeşil-beyazlılarda Aybaba'nın ikisi orta saha, ikisi forvet ve bir savunma oyuncusu olmak üzere 5 transfer talebinin ardından söz konusu mevkiler için yurt içi ve yurt dışından 50 civarında futbolcu belirlendi.

Yönetim kurulunun tespit edilen oyuncularla ilgili görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Samet Aybaba, yaptığı açıklamada, öncelikli hedeflerinin Bursaspor'a yakışacak ve takıma direkt katkı sağlayacak oyuncuları kadrolarına dahil etmek olduğunu söyledi. Transferde hata yapmak lükslerinin bulunmadığını anlatan Aybaba, "Elimizde geniş bir liste var ancak bunun yanında kulübün şartlarını da iyi görmemiz gerekiyor. Elimizdeki şartlar çerçevesinde bize katkılı olacağına inandığımız oyuncuları transfer edeceğiz." dedi. Aybaba, transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Stephan Badji ile görüşmelerin son aşamada olduğunu dile getirerek, "Beş mevki için onar oyuncu var listemizde. Elli oyuncu ile görüşülüyor." diye konuştu.

Vagner Love ve Olcay Şahan girişimleri

Transferde ismi geçen oyuncuların arasında Beşiktaş'tan Vagner Love ile Trabzonspor'dan Olcay Şahan'ın bulunduğunu doğrulayan Aybaba, şunları kaydetti: "Vagner Love ve Olcay Şahan uygun şartlar olursa kadromuzda görmek istediğimiz oyuncular, ancak maliyetleri yüksek. Arkadaşlarımız görüşüyor. Şartların oluşması halinde bize faydalı olacağına inandığımız oyuncular bunlar. Transfer için bir bütçemiz var. Bu bütçeyi aşmadan transferde gerekli oyuncuları kadromuza dahil edeceğimizi düşünüyorum. Onun dışında altyapıdan çıkaracağımız oyuncular olacak."

AA

Son Güncelleme: 28.06.2018 16:03
Anahtar Kelimeler:
Vagner LoveTransferSpor Toto Süper LigSamet AybabaOlcay ŞahanFutbolBursasporAli Ay
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