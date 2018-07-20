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Vahid Amiri Trabzon'a geldi

Trabzonspor, İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri'yi Trabzon'a getirdi

20 Temmuz 2018 Cuma 12:24
Vahid Amiri Trabzon'a geldi

İranlı milli oyuncu Vahid Amiri, Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yapmak için Trabzon'a geldi.

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, İran'ın Persepolis takımında forma giyen kanat oyuncusunun transferi için görüşmelere başladıklarını, bu kapsamda da futbolcuyu Trabzon'a getirdiklerini ve sağlık kontrolünden geçireceklerini söyledi.

Futbolcu ile henüz bir anlaşma sağlamadıklarına işaret eden Hacısalihoğlu, "Kendisi Trabzon'a geldi ama henüz bir anlaşma yapılmadı. Anlaşma olur ya da olmaz. Henüz bunları konuşmadık. Sağlık kontrolünden geçecek ve anlaşırsak transfer olacak." dedi.

Hacısalihoğlu, İran Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcunun bonservis ücretinin olmadığına dikkati çekti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolHayrettin HacısalihoğluSüper LigTrabzonsporTransferVahid Amiri
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