VakıfBank Dörtlü Final'e alışık

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek VakıfBank, kupayı üçüncü kez müzesine götürmeyi hedefliyor.



Avrupa voleybolunun kadınlarda kulüpler bazındaki bir numaralı kupasını 2011 ve 2013'te kazanan VakıfBank, İtalya 'nın Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda yarın başlayıp iki gün sürecek Dörtlü Final'de üçüncü kez mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Dörtlü Final'in ilk maçını bir diğer Türk ekibi Eczacıbaşı VitrA ile yapacak VakıfBank, 2015'te Polonya'daki organizasyonda yarı finalde elendiği rakibine karşı bu kez üstünlük kurmak için mücadele verecek. Üst üste 5'inci, toplamda ise 9. kez Dörtlü Final'de yer alan VakıfBank, müzesinde birçok uluslararası şampiyonluk kupasını bulunduruyor.

Avrupa kupalarının en başarılı Türk ekibi

VakıfBank, Avrupa kupalarındaki en başarılı Türk ekibi olarak dikkati çekiyor. Tarihinde, 2 kez Şampiyonlar Ligi, birer kez de Top Teams Kupası ve Challenge Kupası şampiyonlukları elde eden VakıfBank, 2013'te FIVB Dünya Kulüpler şampiyonu olarak zirveye çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde 2011'de kupayı kazanan ve bunu gerçekleştiren ilk Türk takımı olarak tarihe geçen VakıfBank, 2013'te de aynı başarıya ulaştı. Ligde daha önce 1998, 1999, 2014 ve 2016'da Avrupa ikincisi olan sarı-siyahlı ekip, 2015 yılını üçüncü, 2006 yılını da dördüncü tamamlamıştı. Top Teams Kupası'nda 2004'te, Challenge Kupası'nda ise 2008'de adını zirveye yazdıran VakıfBank, CEV Kupası'nda ise 1991, 1992 ve 2000'de üçüncülük elde etti. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 2013'te kazanma başarısı gösteren VakıfBank, 2011'de bu organizasyonu ikinci, 2016'da ise üçüncü bitirdi.

Dörtlü Final'e namağlup yükseldi

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı tüm maçları kazanarak Dörtlü Final'e çıktı. Eczacıbaşı VitrA, Uralochka (Rusya) ve Dresdner (Almanya) takımlarıyla birlikte D Grubu'nda yer alan VaıfBank, 6 maçını kazanırken, play-off turunda ise İsviçre temsilcisi Volero Zürih'i hem deplasmanda hem de iç sahada 3-1 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Kadro

İtalyan çalıştırıcı Giovanni Guidetti yönetiminde 9. sezonunu geçiren VakıfBank'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor: Hatice Gizem Örge, Gözde Kırdar, Cansu Özbay, Ting Zhu, Kübra Akman Çalışkan, Buket Gülübay, Ayşe Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç, Lonneke Slöetjes, Naz Aydemir Akyol, Özgenur Yurdagülen, Melis Durul, Kimberly Hill, Milena Rasic, Cansu Çetin.