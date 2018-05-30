Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
104332
ALTIN
187.028
DOLAR
4.4723
STERLİN
5.9438
EURO
5.1992

Valbuena'dan EURO 2024 desteği

Fenerbahçeli futbolcu Valbuena, "Bu ülkede büyük bir Avrupa Şampiyonası için gereken her şey var" dedi

30 Mayıs 2018 Çarşamba 12:26
Valbuena'dan EURO 2024 desteği

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Mathieu Valbuena, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.

Türkiye Futbol Federasyonuna açıklamada bulunan Mathieu Valbuena, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemeyi hak ettiğini dile getirdi. Fransız oyuncu, "EURO 2024 adaylığı her stadyumda, şehirde hissediliyor. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası adaylığı çok mantıklı. Bu ülkede büyük bir Avrupa Şampiyonası için gereken her şey var. Umarım burada gerçekleşir ve Türkiye emeğinin karşılığını alır. Tüm saydıklarımla Türkiye bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de bir sezon geçirdiğine değinen tecrübeli oyuncu, "Yaklaşık 1 yıldır burada oynuyorum. Burada benzersiz bir ambiyans var. Gittiğimiz her yerde taraftarlar tarafından destekleniyoruz. Ligdeki tüm stadyumlar muhteşem. Bu yüzden muhteşem bir şampiyona olduğunu düşünüyorum. Buranın insanlarını gerçekten çok sevdim. Çok sıcakkanlı ve misafirperverler." şeklinde konuştu

AA

Anahtar Kelimeler:
AdaylıkEURO 2024FenerbahçeMathieu ValbuenaTFFTürkiye Futbol Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İflas edecek günü bekliyorlar"
"İflas edecek günü bekliyorlar"
Talisca defteri kapandı
Talisca defteri kapandı
Karaman, Trabzon'a imzayı attı
Karaman, Trabzon'a imzayı attı
"Avrupa'nın devlerinden eksiği yok"
"Avrupa'nın devlerinden eksiği yok"
"Önceliğimiz Beşiktaş değil"
"Önceliğimiz Beşiktaş değil"
Gevrek'ten Bulut açıklaması
Gevrek'ten Bulut açıklaması
Yıldız oyuncu Bayern'den ayrılıyor
Yıldız oyuncu Bayern'den ayrılıyor
Sinan Erdem'de kritik maç
Sinan Erdem'de kritik maç
Messi, Dünya Kupası için umut verdi
Messi, Dünya Kupası için umut verdi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim