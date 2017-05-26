Valbuena, Fener için ne dedi?

Valbuena, ''Daha önce de söylediğim gibi, Lyon ile bir senelik daha sözleşmem bulunuyor. Kulübümle konuşmalarımız devam ediyor. Bugün itibariyle kesinleşen bir şey yok. Adım adım hareket ediyoruz. Sonraki sezon nerede olacağımı görmek için beklememiz gerekiyor. Şu an için sadece belirsizlik var. Neler olacak bakalım'' sözlerini kullandı. Öte yandan Fransız basını, Fenerbahçe 'nin Mathieu Valbuena için Lyon'a 3 milyon Euro teklif edeceğini, Fransız orta sahaya ise Lyon'da aldığı maaşı önereceğini iddia etti.

BAŞKANI, FENERBAHÇE'Yİ AÇIKLAMIŞTI

Uzun zamandır ismi Fenerbahçe ile anılan Valbuena konusunda Lyon Başkanı Jean Michel Aulas, geçen sezon 9 Temmuz'da bir açıklama yapmış ve Valbuena için Fenerbahçe ile görüştüklerini söylemişti. Fransa'nın Le Progres gazetesine konuşan Aulas, "Şu anda sadece Fenerbahçe Kulübü ile temaslarımız oldu. Haftaya Fenerbahçe ile bir maçımız var. Bu konuyu konuşmak için yeteri kadar vaktimiz olacak. Eğer Valbuena'ya başka kulüplerin de teklifi olursa, hepsini dinlemeye hazırız" demişti.