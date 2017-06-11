Valbuena, Fener yolunda

Spor Toto Süper Lig'de beklentinin altında kalan ve önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak için harekete geçen Fenerbahçe bombayı patlatıyor. Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici'yi sağlık kontrolünden geçiren sarı-lacivertli takım, Olimpique Lyon'da forma giyen 32 yaşındaki Mathieu Valbuena 'yı da İstanbul'a getiriyor. Orta sahanın ortasında, sağ ve sol açıkta forma giyebilen tecrübeli futbolcunun hafta içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından da Fenerbahçe'ye imza atacağı öğrenildi. Uzun yıllar Marsilya forması giyen, ardından da Dinamo Moskova'ya transfer olan Valbuena, 1 yıllık Rusya macerasının ardından 2015 yılında Lyon'a transfer olmuştu. Fransa Milli Takımı'nın formasını 52 kez giyen ve 8 gol atan Valbuena'nın Lyon ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

van der Wiel sezonu açtı

Fenerbahçe'de sezonun en çok eleştirilen ismi olan Gregory van der Wiel, yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Hollandalı futbolcu, tatilde olmasına karşın her gün 2 saat antrenman yaparak kondisyon depoluyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansıyla hayal kırıklığına neden olan Gregory van der Wiel, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz sezon form olarak düşüş yaşayan ve sonrasında kadro dışı bırakılan Hollandalı futbolcu, yeni sezon öncesinde kondisyon depoluyor. Yaşadığı problemler nedeniyle bu sezon bekleneni veremediğini belirterek yönetimden ve takımın başında bulunan Dick Advocaat'tan özür dileyen Wiel için Aykut Kocaman'ın da bekleme kararı verdiği öğrenildi. Bu futbolcuyla ilgili olarak kararını ilk kamptan sonra verecek olan Kocaman, Wiel'in performansının yükseleceği kanaatinde. Aykut Kocaman'ın bu görüşü sonrasında Fenerbahçe Kulübü de Hollandalı oyuncunun kalmasına sıcak bakıyor. Her fırsatta İstanbul'u sevdiğini ve burada kalmak istediğini ifade eden Wiel de, yönetimle yaptığı görüşmede hatalarının olduğunu belirterek özür diledi.