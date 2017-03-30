Valencia, Porto'nun izinden gidiyor

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia, altyapıdan yetişen ve düşük bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı futbolcularını yüksek rakamlarla diğer kulüplere satarak, dikkati çekiyor.

Valencia, Paco Alcacer, Andre Gomes, Jeremy Mathieu, Jordi Alba ile David Villa'yı Barcelona'ya, Nicolas Otamendi ile David Silva'yı Manchester City'ye, Shkodran Mustafi'yi Arsenal'a, Juan Bernat'ı Bayern Münih'e, Roberto Soldado'yu Tottenham'a, Juan Mata'yı Chelsea'ye ve Raul Albiol'ü ise Real Madrid'e satarak, yaklaşık 273 milyon avro kazanç sağladı. Futbolcuların transfer piyasasındaki değerini ölçen Alman "Transfermarkt" sitesinin verilerine göre, Valencia, 6'sını altyapıdan veya bedelsiz kadrosuna kattığı bu 12 futbolcudan 6'sına 62 milyon 6 bin avro bonservis bedeli öderken, oyuncuları diğer kulüplere 335 milyon 5 bin avroya gönderdi.

Valencia en fazla Barcelona'ya futbolcu sattı

İspanyol ekip son 8 senede 12 futbolcusunu diğer kulüplere yüksek bonservis bedelleriyle satarken, en fazla futbolcu (5) gönderdiği takım Barcelona oldu. Valencia, 2005 yılında İspanya'nın Real Zaragoza takımından 12 milyon avro bedelle kadrosuna kattığı David Villa'yı 40 milyon avroyla 2010'da Barcelona'ya satarak 28 milyon avro kazanç elde etti. Barcelona'nın altyapısından yetişen Jordi Alba'yı 2007'de Cornella Jugend ekibinden sadece 6 bin avroya transfer eden Valencia, sol bek oyuncusunu 2012'de 14 milyon avro karşılığında yetiştiği kulübe sattı. 2009'da Fransız temsilcisi Toulouse'dan Jeremy Mathieu'yu bonservis bedeli ödemeden alan Valencia, defans oyuncusunu 2014'te 20 milyon avroya, 2015'te Portekiz ekibi Benfica'dan 20 milyona avroya kadrosuna dahil ettiği Andre Gomes'i 2016'da 35 milyon avroya ve altyapısında yetişen Paco Alcacer'i ise geçen senen 30 milyon avroya Barcelona'ya yolladı.

Valencia, 5 futbolcusunu İngiltere'ye sattı

Valencia, söz konusu 12 futbolcudan 5'ini İngiltere Premier Lig ekiplerine satarak, kasasını doldurdu. İspanyol ekip, altyapıdan yetiştirdiği David Silva'yı 2010'da 28,75 milyon avroya, Portekiz'in Porto takımından 12 milyon avroya transfer ettiği Nicolas Otamendi'yi ise 2015'te 44,60 milyon avroya Manchester City'ye gönderdi. Real Madrid'in B takımı Castilla'dan 2007'de bedelsiz olarak renklerine bağladığı Juan Mata'yı 2011'de 26,70 milyon avroya Chelsea'ye satan Valencia, Getafe'den 2010'da 10 milyon avroya kadrosuna kattığı Roberto Soldado'yu ise üç yıl sonra 30 milyon avroya diğer bir Londra ekibi Tottenham'a sattı. Sampdoria'dan Shkodran Mustafi'yi 2014'de 8 milyon avroya alan Valencia, defans oyuncusunu geçen sene 41 milyon avro bedelle Arsenal'e satarak, 33 milyon avro kazanç sağladı.

Albiol'ü Real Madrid'e, Bernat'ı Bayern Münih'e gönderdi

Valencia, altyapısından yetişen futbolcularından Albiol'ü Real Madrid, Bernat'ı ise Bayern Münih'e yolladı. Raul Albiol'ü 2009'da 15 milyon avro bonservis bedeliyle İspanya temsilcisi Real Madrid'e gönderen Valencia, Juan Bernat'ı ise 2014'te 10 milyon avroyla Alman ekibi Bayern Münih'e gönderdi. İspanyol kulüp, altyapıdan yetiştirdiği Albiol, Alcacer, Bernat ile David Silva'dan 83,75, bedelsiz kadrosuna kattığı Mata ile Mathieu'dan 46,70, bonservis bedeli ödediği David Villa, Alba, Soldado, Otamendi, Andre Gomes ve Mustafi'den 142,54 toplamda ise yaklaşık 273 milyon avro kazanç elde etti.