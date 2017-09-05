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Van Persie'den kötü haber

Robin Van Persie'nin, sol iç yan bağ ve çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildi

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Van Persie'den kötü haber
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ülkesi Hollanda'nın Fransa ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Robin Van Persie'nin, sol iç yan bağ ve çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, muayene ve tetkikler sonucunda yıldız futbolcunun dizinde, sol iç yan bağ 2. derece ve çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi. 34 yaşındaki Robin Van Persie'nin tedavisine başlandığı ifade edildi.
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STSLFenerbahçeRobin Van Persie
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