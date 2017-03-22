Van Persie gidecek Mesut gelecek

Kötü bir sezon geçiren ve beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon planlarını yapmaya başladı. Sarı-lacivertli kulüp ile ilgili dev bir iddia ise Ada'dan geldi. The Telegraph'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin, Arsenal ile sözleşmesi 2018 Haziran'da bitecek olan Mesut Özil'i transfer etmek istediği iddia edildi. Öte yandan 2018'de Mesut'u bedavaya kaybetmek istemeyen Wenger'in de sözleşme uzatmaya halen yanaşmayan oyuncu için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.



VAN PERSIE FORMÜLÜ

Habere göre FFP sıkıntısı çeken Fenerbahçe, sezon sonunda Van Persie ile yolları ayıracak ve Hollandalı yıldızdan boşalacak olan kontrat boşluğunu Mesut Özil ile dolduracak. Öte yandan Özil'in, Türkiye güzeli seçilen Amine Gülşe ile bir ilişkisi olduğu ve Gülşe ile evlenmek istediği, bu nedenle de İstanbul'dan 6 milyon euro değerinde bir villa alacağı iddia edildi.

ARSENAL 35 MİLYON EURO İSTİYOR

Arsene Wenger'in fizik gücünü yetersiz bulduğu savunulan Mesut Özil için gelecek teklifleri değerlendireceği belirtilirken Türk asıllı oyuncu için Arsenal'in 35 milyon euro civarında bir gelir elde etmek istediği de yazıldı.