Kötü bir sezon geçiren ve beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon planlarını yapmaya başladı. Sarı-lacivertli kulüp ile ilgili dev bir iddia ise Ada'dan geldi. The Telegraph'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin, Arsenal ile sözleşmesi 2018 Haziran'da bitecek olan Mesut Özil'i transfer etmek istediği iddia edildi. Öte yandan 2018'de Mesut'u bedavaya kaybetmek istemeyen Wenger'in de sözleşme uzatmaya halen yanaşmayan oyuncu için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.
Van Persie gidecek Mesut gelecek
Arsenal ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Mesut Özil için İngiliz basınından flaş bir Fenerbahçe iddiası geldi
22 Mart 2017 Çarşamba 12:59
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Kötü bir sezon geçiren ve beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon planlarını yapmaya başladı. Sarı-lacivertli kulüp ile ilgili dev bir iddia ise Ada'dan geldi. The Telegraph'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin, Arsenal ile sözleşmesi 2018 Haziran'da bitecek olan Mesut Özil'i transfer etmek istediği iddia edildi. Öte yandan 2018'de Mesut'u bedavaya kaybetmek istemeyen Wenger'in de sözleşme uzatmaya halen yanaşmayan oyuncu için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.