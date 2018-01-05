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Van Persie ile yollar ayrılıyor

Sezon başında Feyenoord ile görüşen ancak Fenerbahçe’nin istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle Hollanda’ya gidemeyen Robin van Persie bu kez muradına eriyor

05 Ocak 2018 Cuma 17:04
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Van Persie ile yollar ayrılıyor

Sezon başında Feyenoord ile görüşen ancak Fenerbahçe’nin istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle Hollanda’ya gidemeyen Robin van Persie bu kez muradına eriyor.

Fenerbahçe’nin 2015 yılında Manchester United’tan transfer ettiği Hollandalı golcü Robin van Persie takımdan ayrılıyor. Sezon başından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giymeyen ve son dönemde düzenlediği tavla partileriyle öne çıkıp taraftarın tepkisini çeken Hollandalı oyuncu yönetimden izin aldı ve transfer görüşmelerine başladı. Sezon başında Feyenoord’a dönmek için görüşmelerde bulunan ancak yüksek bonservis bedeliyle transferi gerçekleşmeyen 34 yaşındaki golcünün Hollanda’ya gitme umutları suya düşmüştü. Fenerbahçe’den yıllık 4.9 milyon Euro garanti ücret alan Persie, yönetimle yaptığı görüşmede ligin ikinci yarısı için alacağı ücrete karşılık bonservisini talep etti ve yönetim de bu isteğe yeşil ışık yaktı.

FEYENOORD, PERSİE’Yİ HALA İSTİYOR

Hollandalı kulübün yöneticileri bundan 2 ay önce Hollanda basınına yaptığı açıklamada Robin’i takımda görmek istediklerini belirtmişti. Van Persie’nin alacaklarına karşılık bonservis sorununu çözmesiyle bu transferin önünde de engel kalmadı. Yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde Feyenoordlu idarecilerle bir araya gelerek transfere son şeklini vermesi bekleniyor. Robin van Persie Feyenoord ile anlaşırsa 14 yıl aradan sonra yetiştiği kulübe geri dönmüş olacak.

İHA

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