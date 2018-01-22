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Van Persie imzayı attı

Hollandalı futbolcu van Persie, kendisini 1,5 yıllığına Feyenoord'a bağlayan sözleşmeye imza attı

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:43
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Van Persie imzayı attı

Fenerbahçe'den ayrılan Robin van Persie, Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Feyenoord ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 34 yaşındaki forvet oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 32 numaralı formayı giyecek van Persie'nin, çarşamba günü oynanacak Utrecht maçına hazırlanan takımla birlikte bugün antrenmana çıkacağı ifade edildi. Hollanda Milli Takımı formasıyla çıktığı 102 karşılaşmada 50 golü bulunan futbolcu için akşam saatlerinde basına açık imza töreni düzenleneceği de kaydedildi. 2015 yazında transfer olduğu Fenerbahçe ile geçen hafta sözleşmesini fesheden van Persie, altyapısından yetiştiği Feyenoord'da 2001'den 2004'e kadar oynamıştı.

AA

Son Güncelleme: 22.01.2018 13:50
Anahtar Kelimeler:
Robin Van PersieHollandaFutbolFeyenoord
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