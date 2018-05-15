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Van Persie, ne yapacağına karar verdi

Fenerbahçeli eski futbolcu Robin van Persie, "Futbolu bırakamayacak kadar sevdalıyım. Devam edeceğim" dedi

15 Mayıs 2018 Salı 11:03
Van Persie, ne yapacağına karar verdi

Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Hollandalı futbolcu Robin van Persie, en az bir yıl daha futbol oynamaya devam edeceğini açıkladı.

Kariyeriyle ilgili Hollanda basınına açıklamada bulunan 34 yaşındaki Van Persie, "Futbolu bırakamayacak kadar sevdalıyım. Devam edeceğim." dedi. Sakatlıktan ve fiziki yorgunluktan dolayı bir süre önce futbolu bırakmayı düşündüğünü belirten Hollandalı yıldız, "Vücudumda gerileme olduğunda moralim bozuluyordu. Hollanda Kupası finalinde oynayabilmek için çok zorlandım ve büyük mücadele verdim." ifadelerini kullandı.

Final maçı sonrası eşi, teknik direktörü ve kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmelerin iyi geçtiğini aktaran Van Persie, "Futbolu bırakmayı düşünmek beni ürkütüyordu. Her hafta dolu bir statta futbol oynamak istediğimin farkına vararak devam etme kararı aldım. Anlaşılan daha bırakma aşamasına gelmemişim. Dileğim 40 yaşına kadar futbol oynamak." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2018 14:22
Anahtar Kelimeler:
HollandaFeyenoordRobin Van Persie
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