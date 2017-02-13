Van Persie planlarımda yok!

Hollanda'da bir televizyon programına katılan Blind, gelecek hafta İstanbul'a geleceğini açıklarken, "Van Persie benim planlarım arasında değil. Sadece Sneijder'i ziyaret edeceğim. Bunun da bir nedeni var. Önümüzde kritik maçlar var ve ben de 3 kaptanımla görüşmek istiyorum. Sadece gelecek planlarımda olan futbolcularıma gidiyorum" ifadelerini kullandı.



Milli takımla son maçına 13 Ekim 2015'te Çek Cumhuriyeti'ne karşı çıkan Van Persie, o tarihten bu yana kadroya çağrılmıyor. Blind bunun nedenini yıldız oyuncunun fizik ve form durumunun iyi olmaması olarak açıklamıştı. Hollanda 25 Mart'ta Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinde Bulgaristan ile karşılaşacak. Portakallar 28 Mart'ta ise İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.