Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Danışmanı Roberto Rosetti, ön hazırlıkları yapılan Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) faydalı olacağına inandığını söyledi.

Roberto Rosetti, TFF tarafından yayınlanan TamSaha dergisinin şubat ayı sayısında yer alan röportajında, "Teknoloji pek çok spor dalının içerisinde. Herkes daha fazla adalet için uğraşıyor. Gerçekte VAR, hakemlere yardım sistemi değil, futbol için bir sistem." ifadelerini kullandı. Bu sistemdeki amacın futbolda hakem hatalarını azaltmak olduğunu vurgulayan İtalyan futbol adamı, şu görüşlerini aktardı: "Sadece maçın kaderini değiştiren, açık ve ortada olan hatalar için var bu sistem. Biz futbolun heyecanını öldüremeyiz. Bu heyecanı öldürmemek için de sadece çok açık hatalar için VAR söz konusu. Felsefemiz, en az müdahale ile en çok yarar sağlamak. En son kararı her zaman hakem vermelidir. VAR, sadece çok açık ve belirgin hatalar içindir. Tartışmalı pozisyonlar için değil. "

Bu sistemin hakemleri de rahatlatacağını aktaran Rosetti, "Hakemler, böyle bir şeyi kolaylıkla kullanmaktan dolayı çok mutlu. VAR bir çeşit sigorta. Paraşüt gibi. Eğer VAR'ı uygun bir şekilde kullanabilirsen, büyük olaylardan sakınabilirsin." değerlendirmesinde bulundu.