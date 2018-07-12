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VAR, böyle kullanılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda uygulanacak VAR sistemiyle ilgili bir broşür yayımlayarak, sağlanacak katkılara dikkati çekti

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:48
VAR, böyle kullanılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonda uygulamaya geçirilecek Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili bir tanıtım broşürü yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, VAR sisteminin 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig, TFF Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig play-off müsabakalarında uygulanacağı hatırlatılarak, tanıtım broşürü yayımlandığı kaydedildi.

Yeni uygulama hakkında Diego Armando Maradona, Antoine Griezmann, John Arne Riise, Brian Moore ve Javier Zanetti gibi tanınmış isimlerin olumlu görüşlerine yer verilen broşürde, VAR sisteminin Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Belçika, Brezilya, Çin, Çekya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Güney Kore, Hollanda, Polonya, Portekiz, Katar ve ABD'de kullanılacağı aktarıldı.

VAR sisteminin amacının tüm kararlarda yüzde 100 doğruluk elde etmek değil, minimum müdahale ile maksimum yararın sağlanması olduğu kaydedilirken, "Her türlü kararı her zaman hakem verecektir. Hakemin kararı yalnızca video incelemesi bariz bir hatayı gösteriyorsa değiştirilebilir. Buradaki doğru soru, 'Karar doğru mu?' değil, 'Karar bariz bir şekilde yanlış mı?' şeklinde olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

VAR'ın kullanım şekli

Broşürde, VAR'ın ne gibi durumlarda kullanılacağıyla ilgili bilgiler yer alırken, uygulama şekli hakkında da ayrıntılara yer verildi. Hakemin her zaman son karar verici olacağına vurgu yapılarak, şu bilgiler paylaşıldı: "Video teknolojisi yalnızca maçın seyrini değiştiren kararlardaki bariz hataları düzeltmek için ve gözden kaçan ciddi olaylarda kullanılacaktır. Nihai karar her zaman hakem tarafından verilecektir. İncelemeyi yalnızca hakem başlatabilir. VAR, hakeme sadece inceleme önerisinde bulunabilir. İnceleme süreci ne olursa olsun, kararı hızla incelemek için herhangi bir zaman baskısı yok. Çünkü doğruluk zamandan daha önemlidir. Oyuncular ve takım görevlileri hakemin etrafını sarmamalı veya eğer bir karar incelenecekse, inceleme sürecini veya nihai kararı etkileme girişiminde bulunmamalıdır. 'İnceleme işareti' kullanan bir oyuncu sarı kart alacaktır."

Sistemin, maçın seyrini değiştiren bir durumda herhangi bir potansiyel bariz hatanın yapılıp yapılmadığını veya ciddi bir ihlalin gözden kaçıp kaçmadığını görmek için her durumu ve kararı kesintisiz bir şekilde kontrol edeceği aktarılarak, "Yani gözden kaçan herhangi bir şey VAR tarafından görüleceğinden, antrenörlerin veya oyuncuların inceleme talep etmeleri kesinlikle yasaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan, VAR sisteminin maçın süresini fazlasıyla uzatacağı yönündeki eleştirilere de yanıt verilerek, "VAR kullanılmadığında maçın süresi ortalama 94.47 dakika ve eklenen kayıp zaman 287 saniyeyken, sistem kullanıldığında bu süre ortalama 95.47 dakika ve eklenen kayıp zaman 347 saniyedir. VAR sistemi, maç süresini ortalama sadece 60 saniye uzatmaktadır. Bu süre toplam zamanın sadece yüzde 1,34'ünü oluşturmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolTFFTürkiye Futbol FederasyonuVarVideo Yardımcı Hakem
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