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"VAR büyük artı getirecek"

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "VAR'ın boş yorumu ekarte edeceğini düşünüyorum. İnsanlara görsel olarak bir şey gösterdiğiniz zaman tatmin olabiliyor ama göstermediğiniz zaman sürekli polemik yaşanıyor. Bence çok büyük bir artı getirecek" dedi

07 Ağustos 2018 Salı 13:59
"VAR büyük artı getirecek"

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Süper Lig'de uygulanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin olumlu etki yapacağına inandığını belirterek, "VAR'ın boş yorumu ekarte edeceğini düşünüyorum. İnsanlara görsel olarak bir şey gösterdiğiniz zaman tatmin olabiliyor ama göstermediğiniz zaman sürekli polemik yaşanıyor. Bence çok büyük bir artı getirecek." dedi.

Bektaş, yaptığı açıklamada, Erzurum ve Hollanda kamplarının çok verimli geçtiğini söyledi. İki kamptan da sakatlık olmadan dönmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Bektaş, şöyle konuştu: "Nabil Ghilas'ın hafif bir sakatlığı vardı ancak iyileşti. Hollanda kampında hazırlık maçlarında eksiklerimizi gördük. Bu süreç içerisinde takıma katılan yeni oyuncular oldu. Eksik olduğumuz mevkilere büyük oranda transfer yaptık. 1-2 mevkide daha ihtiyacımız var, bunu kampta da gördük. Hücumda hem gol üretemiyoruz hem üçüncü bölgede topu tutamadığımız için yük orta sahaya ve defansa biniyor. Çalışmalarımız devam ediyor ama dediğim gibi gerçekten bize faydalı olacak oyuncuyu arıyoruz."

Bektaş, yeni transfer Titi'nin takıma katkısının olacağına inandığını dile getirdi. Futbolda heyecanın bu hafta başlayacağını hatırlatan Bektaş, "İlk maç kendi seyircimizin önünde. İnşallah güzel bir futbolla, güzel bir sonuçla, güzel bir galibiyet hediye ederiz. Yeni Malatyaspor müsabakasıyla teknik direktörlük kariyerimde Süper Lig'de ilk maçıma çıkacağım. Zaten hedefimiz buydu. Bu da Göztepe gibi bir kulüpte nasip oldu bize. İlk maçıma galibiyetle başlamak ve daha sonra da devamının gelmesini isterim. Burada başarılı olduktan sonra daha ne isteyebilirim ki." diye konuştu.

VAR sistemi

Süper Lig'de uygulanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin olumlu etki yapacağına inandığını dile getiren Bektaş, şunları kaydetti: "VAR'ın boş yorumu ekarte edeceğini düşünüyorum. İnsanlara görsel olarak bir şey gösterdiğiniz zaman tatmin olabiliyor ama göstermediğiniz zaman sürekli polemik yaşanıyor. Bence çok büyük bir artı getirecek. Herkesin inanması, saygı duyması gerekiyor. Hakkı yendiğini düşünen kulüpler artık bunu düşünmeyecek. Hak edenin kazanacağına doğru bir adım daha oraya doğru gitmiş olacak."

Ligin başında takımların birbirinin tanımadığını kaydeden Bektaş, bundan dolayı sürpriz sonuçların olabileceğine işaret etti. Saha ve seyircileri önünde kazanmak için her şeyi yapacaklarını belirten Bektaş, "Bence en iyi hazırlanan, kendi sistemini oynayan, kendi doğrularını ve futbolun doğrularını yapan takımın her zaman bir adım önde olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 07.08.2018 14:01
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGGöztepeFutbolBayram Bektaş
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