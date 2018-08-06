VAR hayal kırıklığına uğrattı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa'da ilk kez kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde düzeltilmesi gereken yerler olduğunu söyledi.

Arıcı, yaptığı açıklamada, sistemin hata olmaması için önemli bir unsur olduğunun altını çizerek, "VAR sistemini savunan biriyim ama beni de hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Süper Kupa finalini yöneten Cüneyt Çakır'ın kariyer olarak Türkiye'nin en önemli hakemi olduğunu belirten Arıcı, şunları kaydetti: "Sahadaki hakemle masa başındaki hakemin kariyer farkı varsa, bunu düşünmek lazım. Bunun tersi de olabilir. Sahada genç bir hakem, kumanda odasında kariyerli biri olabilir ve onun tahakkümü altında kalabilir. Hakemler arasındaki tecrübe farkı, sahaya yansıyor. Bu, bana göre yanlış. VAR sisteminde düzeltilmesi gereken yerler var. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi'nin bunun çözümünü bulacağını düşünüyorum. Sahadakiyle ekran başındaki hakemin kariyer farkı olduğunda, doğru karara ulaşma açısından beklediğimiz neticeyi alamayabiliriz."