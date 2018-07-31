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VAR'ı tanıtacaklar

TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Süper Lig kulüplerinin başkanları katılacak

31 Temmuz 2018 Salı 10:26
VAR'ı tanıtacaklar

Spor Toto Süper Lig'de bu sezondan itibaren uygulanmaya başlanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin tanıtım toplantısı yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.

Toplantıda Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Süper Lig kulüplerinin başkanları da yer alacak.

Toplantı saat 10.00'da başlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolMehmet Muharrem KasapoğluTFFTürkiye Futbol FederasyonuVarVideo Yardımcı Hakem Sistemi
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