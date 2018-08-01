Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97098
ALTIN
193.959
DOLAR
4.9266
STERLİN
6.4695
EURO
5.7592

"VAR ile gerginlik azalacak"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "VAR teknoloji sayesinde hataların minimize edileceğini, tartışmaların da televizyonlarda, gazetelerde azalacağını, böyle olunca da halkın, taraftarların gerginliklerinin de azalacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:08
"VAR ile gerginlik azalacak"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin futbol için bundan sonra "olmazsa olmaz" bir unsur olacağını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen VAR tanıtım toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Ali Koç, şöyle konuştu: "VAR kesinlikle olumlu olacak. İnsanın olduğu yerde her zaman hata olur ama hatayı minimize edecek teknoloji Dünya Kupası'ndan sonra da kaçarı olmadığı görüldü. VAR bundan sonra bir norm haline gelecek. Federasyonu bu yatırımı yaptığı için tebrik ediyorum. Bu uygulamayı geçen sene denediler, Dünya Kupası'nda da faydalarını gördük. Teknoloji kullanımına çok önem veriyorum, sadece futbol için değil. Doğru istikamete atılmış bir adım. Geçen sezon pek çok maçta pek çok kulüp hakem hatalarından şikayet etti. Geçen sene averajın da üzerinde hatalar yapılıyordu. Kesinlikle bir niyet sorgulaması yapmıyorum ama bu teknoloji sayesinde hataların minimize edileceğini, tartışmaların da televizyonlarda, gazetelerde azalacağını, böyle olunca da halkın, taraftarların gerginliklerinin de azalacağını düşünüyorum. Ne kadar çok hata olursa, bu hatalar o kadar gerginlik oluşturuyor ve bu da tribünlere yansıyor. O yüzden doğru bir yatırım."

Ali Koç, VAR tanıtım toplantısında belirtildiği gibi sistemin mükemmel seviyeye ulaşması için zaman gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Sistemin mükemmel seviyeye ulaşması için 100 maç gerektiği söylendi. 11 haftada 99 maç oynanıyor. İlk haftadan itibaren sistem yerleşene kadar kendi içerisinde de hatalar olacaktır. Burada basına da çok iş düşüyor. Üçüncü haftadan itibaren tenkit etmeye başlarsak zarar veririz. Türk futbolunun marka değeri çok daha fazla olmalı. Futbolun içinde bulunduğu mali sıkıntıları herkes biliyor. Bunu aşabilmek için kaliteyi artırmamız lazım. Hem sporcu hem takımların hem seyir zevkinin hem de hakemlerin kalitesi artmalı. Bu şekilde sponsorları çekebiliriz. Bugün sponsorlar Türk futboluna mesafeli duruyor. Bu kadar gerginlik, bu kadar nefret söyleminin olduğu noktada, burada hakem hatalarının da bu söylemlere katkı sağladığını düşünürsek, VAR sayesinde işin bu tarafı belirli ölçüde minimuma inecek."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ali KoçFutbolSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan, VAR'ı test etti
Bakan, VAR'ı test etti
Egemen ve Auremir imzayı attı
Egemen ve Auremir imzayı attı
Yeni yardımcılardan iddialı açıklamalar
Yeni yardımcılardan iddialı açıklamalar
Para yok, transferde de yok
Para yok, transferde de yok
"Öne doğru oynamayı seviyorum"
"Öne doğru oynamayı seviyorum"
Everton'un yeni transferi Barça'dan
Everton'un yeni transferi Barça'dan
Malcom'un intikamını sahada aldılar
Malcom'un intikamını sahada aldılar
Kartal taraftarının önüne çıkıyor
Kartal taraftarının önüne çıkıyor
Avrupa'da 78 galibiyet, 83 yenilgisi var
Avrupa'da 78 galibiyet, 83 yenilgisi var
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim